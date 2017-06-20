Британская полиция назвала имя террориста, наехавшего на людей рядом с мечетью в Лондоне

Террорист-одиночка, который совершил наезд на людей в Лондоне, является 47-летним жителем пригорода Кардиффа. По информации британской полиции, преступника зовут Даррен Осборн. Он женат, и у него четверо детей, пишет The Guardian.

Осборн за рулем фургона наехал на людей, выходивших из мечети, расположенной на улице Севен-Систерс на севере британской столицы, в ночь на понедельник, 19 июня. В результате теракта погиб один человек, еще десять получили ранения. Полиция и мэр Лондона Садик Хан назвали атаку терактом.

В выходные, незадолго до теракта, Осборн неоднократно угрожал проживающим неподалеку от него мусульманам. По свидетельствам соседей мужчины, его выгнали на улицу из местного бара после того, как он "проклинал мусульман и обещал нанести им вред".

Соседи Осборна в пригороде Кардиффа, где преступник проживает на протяжении последних лет, описывают его как "агрессивного" и "странного". По словам его знакомых, никто не знал, где работает Осборн. Есть предположения, что он покупал и перепродавал подержанные автомобили.

В понедельник, 19 июня, в доме Осборна, расположенном к северо-востоку от столицы Уэльса, прошли обыски. В британской полиции отмечают, что на данный момент нет доказательств того, что злоумышленник состоял в каких-либо ультраправых организациях.

Соседи-мусульмане, которые проживают рядом с Осборном, сообщили полиции, что в минувшие выходные тот оскорбил их сына из-за его религиозной принадлежности. При этом, по их словам, до этого времени у них никогда не было конфликтов с Осборном.

По информации британской полиции, Осборн родился в Сингапуре. Его мать, сестра и племянник живут в приморском городе Уэстон-сьюпер-Мэр в графстве Сомерсет. "Мне очень жаль. Я не разговариваю с журналистами. Да, это мой сын, если вы это хотите знать. Лучше поговорите с его подругой Сарой, матерью его четверых детей", — заявила мать Осборна в ответ на просьбу журналистов дать комментарий.

Как выяснило издание, речь идет о 42-летней Саре Эндрюс, которая работает поваром в одном из местных пабов. По предварительной информации, Осборн и Эндрюс разошлись несколько месяцев назад. Соседи отмечают, что пара постоянно выясняла отношения и кричала на своих детей.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным полиции, террорист, совершивший наезд на людей в Лондоне, действовал в одиночку. По ее словам, мишенью в очередной раз стали простые ни в чем не повинные люди, на этот раз — мусульмане, выходившие из мечети после молитвы.

Мэй также сообщила о создании специальной комиссии для противодействия любым формам экстремизма, в том числе исламофобии. Она заявила, что для повышения общественной безопасности в британской столице были развернуты дополнительные полицейские силы.

В понедельник Мэй посетила мечеть, рядом с которой произошел теракт. Ранее Совет мусульман Великобритании выразил возмущение "вопиющим инцидентом" в Лондоне. В совете произошедшее назвали "очередным проявлением" исламофобии.

В Скотланд-Ярде ранее подтвердили, что водитель фургона был задержан на месте происшествия. Теперь, как сообщила пресса, ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Премьер-министр Великобритании также отметила храбрость людей, которые смогли задержать исполнителя теракта.