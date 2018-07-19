Британская полиция идентифицировала исполнителей покушения на Скрипалей

Агентство Press Association сообщает, что британской полиции удалось установить личности предполагаемых преступников, отравивших двойного агента Скрипаля и его дочь.

Британская полиция идентифицировала вероятных исполнителей покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает в четверг, 19 июля, британское информационное агентство Press Association со ссылкой на информированный источник.

Следователям удалось вычислить предполагаемых преступников по записям с камер наблюдения. Затем полученные данные были сопоставлены с информацией о людях, которые въезжали в страну в это время. Следователи уверены, что подозреваемые — из России.

Бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на лавке в центре Солсбери 4 марта. По данным следствия, яд был нанесен на дверную ручку в доме Скрипаля примерно за сутки до отравления. Британские власти считают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. В Москве решительно отвергают все обвинения.