Британию заподозрили в тайном намерении остаться в ЕС

Британские евроскептики заподозрили правительство страны в намерении тайно остаться в составе Европейского союза. Опасения возникли после того, как выяснилось, что правительственные чиновники решили выделить сотни тысяч фунтов стерлингов на проведение выборов в Европарламент.

Как выяснила The Telegraph, избирательная комиссия получила 829 тысяч фунтов стерлингов на "деятельность, связанную с выборами в Европейский парламент в 2019 году".

Как отмечает газета, выборы в Европарламент должны пройти между 23 и 26 мая следующего года. При этом Британия должна покинуть Евросоюз двумя месяцами ранее, 29 марта 2019 года. По этой причине распространяются опасения, что сроки Brexit могут быть сорваны, подчеркивает издание.

В избирательной комиссии пояснили, что средства были выделены "в качестве меры предосторожности", чтобы она могла располагать необходимым бюджетом для выполнения своих функций в ходе выборов в Европарламент в том "маловероятном случае, если они все же состоятся".