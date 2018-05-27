27.05.2018, 14:25

Британию заподозрили в тайном намерении остаться в ЕС

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NEWSru.com
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Christopher Bruce Holtby.Kihnu
Christopher Bruce Holtby.KihnuFoto: Vallo Kruuser

Британские евроскептики заподозрили правительство страны в намерении тайно остаться в составе Европейского союза. Опасения возникли после того, как выяснилось, что правительственные чиновники решили выделить сотни тысяч фунтов стерлингов на проведение выборов в Европарламент.

Как выяснила The Telegraph, избирательная комиссия получила 829 тысяч фунтов стерлингов на "деятельность, связанную с выборами в Европейский парламент в 2019 году".

Как отмечает газета, выборы в Европарламент должны пройти между 23 и 26 мая следующего года. При этом Британия должна покинуть Евросоюз двумя месяцами ранее, 29 марта 2019 года. По этой причине распространяются опасения, что сроки Brexit могут быть сорваны, подчеркивает издание.

В избирательной комиссии пояснили, что средства были выделены "в качестве меры предосторожности", чтобы она могла располагать необходимым бюджетом для выполнения своих функций в ходе выборов в Европарламент в том "маловероятном случае, если они все же состоятся".

По плану Brexit должен состояться в 23:00 29 марта 2019 года по британскому времени. Затем должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в столице Бельгии 19 июня 2017 года. Они должны должны продлиться до ноября 2018-го, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.

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Референдум о выходе из ЕС прошел в Великобритании летом 2016 года. 51,9% участников голосования выступили за выход страны из сообщества, 48,1% проголосовали против. После этого пост премьера Британии заняла Тереза Мэй. В марте 2017 года она объявила о запуске Brexit.

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