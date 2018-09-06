06.09.2018, 22:00

Британия представит доказательства по делу Скрипалей в Совбезе ООН

 (24)
bbcrussian.com
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Salisbury
фото иллюстративноеFoto: TOBY MELVILLE, REUTERS

Британские дипломаты в присутствии российской стороны в четверг проинформируют Совет Безопасности ООН о двух российских гражданах, подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь.


Британская прокуратура заявляет, что следствие предоставило достаточно убедительные доказательства для предъявления обвинения двум россиянам, которые, по словам премьер-министра Терезы Мэй, являются сотрудниками ГРУ — российской военной разведки.

Великобритания созвала Совет Безопасности на следующий день после заявления Терезы Мэй в парламенте.

Россия является постоянным членом Совбеза ООН, поэтому ее представитель будет присутствовать на этом заседании, также как и ближайшие союзники Великобритании — США и Франция.

Заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что Британия должна использовать это заседание, чтобы оказать давление на российские власти и заявить в ООН о том, что подобное поведение абсолютно неприемлемо.

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера сообщает, что Великобритания, наряду с мерами дипломатического воздействия, намерена активизировать и менее афишируемую работу по пресечению деятельности ГРУ.

Тереза Мэй пообещала, что будет убеждать Евросоюз в необходимости введения новых санкций в отношении России.

Подозреваемые въехали в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Российские власти отрицают какую-либо причастность к этому преступлению.

В среду Тереза Мэй сообщила на заседании британского парламента, что подозреваемые въехали в Великобританию под именами Александр Петров и Руслан Борисов.

По ее словам, учитывая командную структуру ГРУ, отравление Скрипалей не могло быть самодеятельностью вышедших из-пол контроля сотрудников управления, а почти наверняка было санкционировано высшим руководством российского государства.

Заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил в интервью Би-би-си, что в конечном счете ответственность за это нападение несет президент Владимир Путин.

О том, что следствие установило подозреваемых, сообщалось еще в июле, однако их имена и фотографии были обнародованы лишь 5 сентября.

Полиция считает также, что последствием операции российских агентов стала смерть 30 июня британки Дон Стерджесс, отравившейся тем же "Новичком".

Реакция Москвы

Российское посольство в Лондоне в ответ на публикацию имен и фотографий подозреваемых призвало британское правительство "прекратить политизированные публичные обвинения".

Посольство обвинило британские власти в нежелании сотрудничать и, в частности, предоставить российской стороне номера паспортов подозреваемых и другую дополнительную информацию, полученную следствием.

Реагируя на информацию, обнародованную британскими властями, подконтрольные Кремлю СМИ использовали свою стандартную тактику смеси полного отрицания и сарказма.

"Не смейтесь!" — сказал ведущий телешоу на государственном канале, рассказывая о свежих новостях из Лондона. Некоторые российские СМИ назвали обвинения детективной историей и абсурдным политическим триллером.

Представитель российского МИД Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия 1" обвинила Лондон в фабрикации дела Скрипалей якобы для того, чтобы наказать Россию и ввести новые санкции. Как заявила представитель российского внешнеполитического ведомства, Лондон занимается тролингом.

Бывший депутат Госдумы и в прошлом сотрудник госбезопасности Геннадий Гудков заявил на "Эхе Москвы", что российским властям следовало бы предъявить общественности Александра Петрова и Руслана Боширова, если это обычные ни в чем не замешанные туристы.

"Найти Петрова и Боширова за 45 минут может даже младший сыщик МВД или ФСБ: смотрим данные по вылетам, прохождению госграницы, обращениям в посольство за визами (там 100% контроль всех визитеров и документов) — и все", — пишет Гудков.

"Только я никак не пойму, почему наша власть не использует этот благоприятнейший пропагандистский момент?" — иронически вопрошает оппозиционный политик.

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия сможет предпринять действия в отношении подозреваемых по делу Скрипалей после получения запроса британской стороны.

”Для того чтобы проверять их личности, для того чтобы у нас были правовые основания для проверки их личностей, нам необходимо обращение британской стороны […] Британская сторона отказалась от этого. Для того чтобы мы могли что-то делать в этом направлении, нам необходимо получить запрос. Это обычная международная практика. Публикации в СМИ и заявления в парламенте не являются этим запросом и не могут им являться", — сказал он.

Накануне Королевская прокуратура Британии заявила, что был выдан европейский ордер на арест подозреваемых россиян, однако запроса об их экстрадиции не будет.

"Мы не будем обращаться к России с просьбой об экстрадиции этих граждан, поскольку российская конституция не позволяет экстрадировать граждан своей страны", — пояснил представитель прокуратуры.

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