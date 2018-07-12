12.07.2018, 18:47

Британия представила окончательные предложения по "брекситу"

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bbcrussian.com
EST
London
LondonFoto: Scanpix, REUTERS

Правительство Великобритании опубликовало окончательный вариант плана по выходу из Евросоюза. В так называемой "белой книге" разъясняется, что правительство хочет, с одной стороны, сохранить тесные торговые отношения со странами ЕС, а с другой — иметь возможность заключать новые торговые договоры с другими странами.

Министр по "брекситу" Доминик Рааб заявил, что эти планы соответствуют результатам референдума 2016 года, когда 51,9% проголосовавших высказались за выход Великобритании из состава ЕС.

Главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье сказал, что планы Лондона должны быть реалистичными.

Великобритания должна выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года, после чего может наступить так называемый переходный период, который, вероятно, продлится до 31 декабря 2020 года.

Как Лондон, так и Брюссель надеются завершить переговоры о будущих отношениях к октябрю, так как любое соглашение должно быть одобрено британским парламентом, парламентами 27 стран-членов ЕС, а также парламентами Валлонии и Фландрии.

Почему этот документ настолько важен?

"Белая книга" состоит из ряда предложений, которые, как надеется британское правительство, лягут в основу будущих отношений между Великобританией и Европейским союзом.

Обнародование документа откладывалось несколько месяцев из-за разногласий в кабинете министров. Его содержание было одобрено министрами на прошлой неделе.

Основные пункты британских предложений:

  • Великобритания будет придерживаться правил ЕС в том, что касается товаров и сельхозпродукции;
  • ЕС и Британия подпишут договор об "общей гармонизации" правил и требований между Британий и ЕС, что позволит оставить открытой границу между Северной Ирландией и Ирландской Республикой;
  • Торговая политика Великобритании будет находиться в ведении парламента, который будет иметь право одобрять отклонение от правил ЕС;
  • Сектор услуг британской экономики не будет следовать всем правилам ЕС;
  • Будет создана "институционная структура" для толкования договоров между Великобританией и ЕС;
  • Европейский суд более не будет иметь юрисдикции в Великобритании, но британские суды должны будут уделять "должное внимание" правоприменительной практике ЕС;
  • Границы между ЕС и Великобританией будут считаться "общей таможенной территорией";
  • Свободная миграция между ЕС и Британией будет прекращена;
  • Будут созданы "общие условия свободы передвижения" для того, чтобы граждане ЕС и Великобритании могли беспрепятственно посещать друг друга.

По словам министра по "брекситу" Доминика Рааба, занявшего свой пост лишь в понедельник, британские предложения балансируют необходимость сохранения существующих отношений со странами ЕС с желанием Лондона проводить свою собственную торговую политику.

Этот документ — лишь подробные британские предложения, а не окончательный текст договора с ЕС.

Власти ЕС приветствовали публикацию британских предложений и заявили, что ответят на них после тщательного изучения.

Раскол в рядах британского правительства

Планы правительства Терезы Мэй по "брекситу" уже вызвали серьезные разногласия в рядах правящей Консервативной партии, в результате чего двое министров ушли в отставку.

В своем прошении об отставке министр иностранных дел Борис Джонсон сказал, что "мечта о "брексите" умирает". Бывший министр по "брекситу" Дэвид Дэвис назвал эти предложения "чрезмерным компромиссом, который слишком легко сдает слишком много позиций".

Многие сторонники "брексита", и без того недовольные предложениями правительства, опасаются, что в процессе переговоров с Брюсселем правительство пойдет на еще больший компромисс.

Противники "брексита" также недовольны тем, что в случае принятия предложений Лондона всеми сторонами Великобритания окажется в незавидном положении, поскольку по-прежнему будет связана с ЕС, но потеряет право голоса и право принимать участие в разработке новых европейских правил и законов.

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