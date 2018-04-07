07.04.2018, 10:50

Британия отказала в визе Виктории Скрипаль. Она попробует еще раз


bbcrussian.com
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Британия отказала в визе Виктории Скрипаль. Она попробует еще раз
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Как сообщили источники Би-би-си, британские власти сказали племяннице отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, что визу ей не дадут.

О том, что Викторию Скрипаль, племянницу Скрипаля, не пустят в Великобританию, Джеймсу Ландейлу, дипломатическому обозревателю Би-би-си, рассказал источник в правительстве.

"Судя по всему, Россия использует Викторию как пешку, — сказал собеседник Би-би-си. — Если она попала под влияние Кремля или Кремль ее к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой".

"Я всегда знала, что так будет"

Сама Виктория в разговоре с корреспондентом Русской службы Би-би-си сказала, что для нее отказ в визе сюрпризом не стал: " Это вы все что-то ждали, я-то знала, что они так ответят, с первого дня. Я-то даже не рассчитывала куда-то лететь. Я-то знала, что так будет. Я видела их настрой. Это все почему-то были уверены. Я всем говорила, что они не дадут мне визу".

Как объяснила племянница Сергея Скрипаля, ей объяснили, что она не предоставила справку о наличии счета в банке.

"Ну то есть сказали, есть ли у меня на счете деньги. Я сказала, что нет, в данный момент. Я же не могла врать, правильно. И сказали, что я безработная. Ну и плюс, что Юля сказала, что она меня видеть не хочет, и что я к Сергею Викторовичу ни разу не приезжала".

По словам Виктории Скрипаль, с понедельника она начинает работать, тогда же появится и счет в банке, после чего она намерена предпринять еще одну попытку и вновь подать документы на получение визы.

"Ну в понедельник я уже работаю и на счете у меня деньги есть. Попробую еще раз сдать заявку, что они еще раз мне скажут. И у меня есть доверенности от бабушки, чтобы Сергея Викторовича навестить", — сказала Виктория.

Разговор по телефону

В четверг российское телевидение распространило аудиозапись телефонного разговора Виктории Скрипаль с ее двоюродной сестрой Юлией, дочерью Сергея Скрипаля, которая тоже пострадала при отравлении в Солсбери. У Би-би-си нет возможности проверить подлинность этой записи.

На записи слышно, как, предположительно, Виктория Скрипаль сообщает о намерении приехать в Великобританию, если сможет получить визу. Вот стенограмма этого диалога:

- Смотри, если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу.

- Тебе визу никто не даст, Вик.

- Ну, я, в общем, это, тоже так думаю. Если дадут, мне надо, чтобы ты на то, могу я видеть тебя или нет, сказала "да".

- Да я думаю, нет, тут сейчас ситуация такая, что…

4 апреля Виктория Скрипаль сообщала, что находится в Москве и ждет визу. "Вчера меня попросили остаться в Москве, чтобы сегодня получить визу. Мы стояли у посольства Великобритании и ждали звонка, но сегодня паспорт с визой я не получила", — сказала она тогда.

Российское посольство в Лондоне также говорило о намерении Скрипаль поехать в Великобританию и выражало надежду, что "британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу".

Полиция Лондона в четверг распространила первое заявление Юлии Скрипаль после того, как она пришла в сознание.

"Я пришла в себя больше недели назад и рада сообщить, что с каждым днем у меня прибавляется сил. Я благодарна за интерес к моей судьбе и за многочисленные слова поддержки, которые я получила, — говорится в нем. Уверена, вы понимаете, что случившееся в некотором роде сбивает с толку, и надеюсь, вы с уважением отнесетесь к моему желанию оградить мою частную жизнь и жизнь моей семьи от избыточного внимания".

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