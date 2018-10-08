Британия готовится противостоять России: проводит крупнейшие за 17 лет учения и планирует погасить свет в Кремле

Что касается уже прошедших учений для отработки масштабного киберудара на возможную агрессию России, мощная кибератака, по плану военных, должна будет лишить Москву электроснабжения, сообщает Русская служба ВВС.

В министерстве обеспокоены тем, что, помимо ядерного оружия, у Британии имеется ограниченный диапазон мер для отпора Москве. Попытки создания возможного сценария конфликта с Россией показали, насколько стремительной может быть эскалация. По данным Sunday Times, в итоге было принято решение о наращивании наступательного потенциала киберопераций, в том числе с тем, чтобы нарушить работу систем энергоснабжения в Москве.

По словам источников, такие меры будут приняты, если Россия захватит эстонские острова в Балтийском море; если Россия вторгнется в Ливию; если против британских сил будут использованы "нерегулярные российские вооруженные формирования" или под угрозу попадет один из новых британских авианосцев.

"Если русские потопят наш авианосец торпедой с ядерной боеголовкой, каким будет наш ответ? У нас нет никакого промежуточного варианта между потоплением их подлодки и нанесением ядерного удара по Камчатке", — приводит издание слова высокопоставленного чиновника в Министерстве обороны. Он отметил, что по этой причине кибероперации имеют такое важное значение — погасив свет в Кремле, можно быстро дать понять Москве опасность эскалации.

"Кто у них сошел с ума?": в Госдуме возмущены британскими учениями

В Госдуме статья Sunday Times вызвала шквал возмущения. В Великобритании наблюдается кризис адекватности СМИ и политиков, заявила вице-спикер нижней палаты российского парламента Ирина Яровая. "Попытки пугать атаками и рассуждениями о причинении вреда другим странам, а тем более нашей, — неумный, бесперспективный и саморазрушительный путь", — сообщила пресс-служба депутата, которую цитирует РИА "Новости".

"Вопрос к Великобритании: кто у них сошел с ума? Газета, сделавшая вброс прямой террористической угрозы со стороны британских властей, или британские политики, на которых ссылается газета в качестве источника террористической угрозы. Точно одно — имеет место кризис адекватности и тех, и других", — отметила политик. Яровая добавила, что вброс Sunday Times — это вопрос диагностики "самими англичанами своих СМИ и политиков".

"Какая-то фантасмагория в духе самых худших шпионских романов. Британский писатель Ян Флеминг со своей бондианой, что называется, отдыхает", — сказал, в свою очередь, комментируя материал The Times, член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в организации кибератак с целью вмешательства во внутренние дела, в том числе в выборы. В Москве все обвинения опровергают.

На прошлой неделе Нидерланды, Британия и США обвинили Россию и ее военную разведку — Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ — в организации хакерских атак на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), антидопинговые агентства и американскую компанию, обслуживающую атомные электростанции.

Были названы имена семи россиян, подозреваемых в атаках, — по версии западных стран, речь идет о сотрудниках ГРУ.

Великобритания обвинила ГРУ в четырех крупных кибератаках. Среди целей хакеров, по мнению британских властей, были компании в России и Украине, Демократическая партия США и телекомпания в Британии. В МИД РФ назвали эти обвинения шпиономанией.