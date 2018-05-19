19.05.2018, 10:06

Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

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bbcrussian.com
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Prince Harry
Prince HarryFoto: Roland Leon, Mirrorpix / Vida Press

Миллионы людей по всему миру, как ожидается, будут смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре. Около десяти тысяч человек будут стоять на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть молодоженов.


Ради того, чтобы обеспечить себе лучшее место для наблюдения за процессией, многие остались ночевать под открытым небом.


Желающие получить лучшее место для наблюдения за церемонией ночуют прямо на улицах
Брак будет заключен в полдень, а после часовой службы в церкви Св. Георгия, находящейся в Виндзорском замке, принц Гарри с женой проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot.


В своей свадебной клятве Маркл не будет обещать "слушаться" мужа, а принц Гарри, как сообщается, решил носить обручальное кольцо, хотя по традиции в королевской семье мужчины этого не делают.

Под венец американку поведет будущий свёкор принц Чарльз, поскольку ее отец на свадьбу не приедет.

Накануне свадьбы принц Гарри сказал, что чувствует себя расслабленно, а Маркл заявила, что чувствует себя прекрасно.

Джонни Даймонд, королевский корреспондент Би-би-си:

Каждая королевская свадьба не похожа на остальные. Но каждая королевская свадьба — это в некотором смысле возможность обновления образа королевской семьи.

Большие свадьбы, подобные этой, происходят достаточно редко и сейчас привлекают к себе огромное внимание.

Таким образом, это прекрасная возможность сказать: "Вот какова сейчас королевская семья".

Однако это и совсем иная королевская свадьба. Она не похожа на другие по стилю приготовлений.

От мелких вещей, таких как торт (не традиционный большой тяжелый торт с цукатами, покрытый пуленепробиваемым слоем глазури) до более заметных вещей, таких как госпел-хор, приглашенный выступить на празднике.

Есть и более знаменательные решения, например, приглашение в Виндзорский замок 1200 обычных людей, многие из которых занимаются благотворительностью.

После смерти в 1997 году матери принца Гарри принцессы Дианы, премьер-министр Тони Блэр назвал ее "народной принцессой".

Возможно, это не "народная свадьба", но она настолько близка к этому, насколько удается королевской свадьбе.

Поклонники королевской семьи и журналисты прибывали в Виндзор в течение всей последней недели.

Среди них Ники и Мэтт Прунеры из США, которые продлили свой отпуск в Британии специально, чтобы увидеть свадьбу.

62-летняя Ники говорит: "Я провела ночь на улице перед свадьбой Кейт и Уильяма и сказала себе, что никогда так больше не сделаю — и вот я здесь".

По словам ее мужа, обстановка в городе похожа на фестиваль, "только здесь есть смысл. Это дает надежду миру".

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