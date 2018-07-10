Британцы начали искать ”Новичок” в третьем городе

Британские власти опасаются, что нервно-паралитическое вещество класса ”Новичок” могло попасть в третий город графства Уилтшир. Об этом сообщает The Telegraph.

Газета пишет, что ранее эксперты изучали лишь объекты в Солсбери, где веществом отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также в Эймсбери, где жила пара отравившихся британцев. Теперь же специалисты забрали на проверку машину врача скорой помощи из Суиндона.

Как отмечается, Кит Миллс был в числе тех, кто работал с Дон Стерджесс, которая позднее скончалась от ”Новичка”. Сам он был признан ”чистым” от токсина, однако проверить решили его одежду и автомобиль. Его Audi для этого увезли в лабораторию Портон-Даун.

Издание сообщает, что Миллс уже три года работает в санитарной авиации графства. Суиндон, где проживает мужчина, располагается примерно в 60 километрах от Солсбери.

Ранее в МВД заявляли, что угроза от ”Новичка” ”для общества остается низкой”.