Британцу дали больше пяти лет за участие в боях на востоке Украины

Британский суд впервые признал гражданина страны виновным в террористической деятельности в связи с его участием в конфликте в Донбассе. Суд в Манчестере приговорил британца Бенджамина Стимсона, который находился в составе вооруженных формирований самопровозглашенных ДНР и ЛНР, к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы.

Судья уточнил, что приговаривает Стимсона к восьми годам заключения, но вычитает треть этого срока за признание вины.

Сторона обвинения говорила о том, что Стимсон имел "намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма путем вступления в ряды ополчения, противостоящего властям Украины, и службы в качестве бойца ополчения".

Однако судья не нашел доказательств того, что Стимсон непосредственно участвовал в вооруженном конфликте.

Судья постановил, что Бенджамин Стимсон не имеет экстремистских взглядов и не представляет сейчас опасности для населения Британии.

Изначально Стимсон также обвинялся в подготовке и совершении террористических актов, но затем эти обвинения были сняты.



Борец с империализмом

Бенджамину Стимсону 41 год. Он родился и вырос на севере Англии. Осенью 2015 года журналисты Би-би-си встретили его неподалеку от Дебальцево.

Он рассказал, что отправился в Донбасс, поскольку дома не видел никаких перспектив. На тот момент он уже полтора года сидел без работы.

Но не менее важными для британца были и идеологические причины.

"Я считаю происходящее здесь западной империалистической агрессией против России, против людей, которые не играют в западные игры", — сказал он тогда Би-би-си. В ходе интервью Стимсон придерживал стоящий рядом со стулом карабин.

При этом он говорил, что за три месяца, проведенные на востоке Украины, он еще ни разу не стрелял во врага.

На суде Бенджамин Стимсон отрицал свое участие в военных действиях. По его словам, он провел на востоке Украины четыре месяца, работая водителем скорой помощи.

Судя по материалам дела, во время его пребывания в Донбассе британец провел несколько недель в больнице из-за проблем с желудком, а затем довольно много времени находился в тыловом расположении формирований ДНР, лишь эпизодически выезжая на передовую.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года. Его наиболее активная стадия пришлась на лето того же года. Киев и западные страны обвиняют Россию в оказании военной помощи сторонникам самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

Украинские власти неоднократно заявляли, что на востоке страны находятся регулярные части российской армии. Кремль отрицает факт участия российских военных в этом конфликте, при этом подчеркивая, что там могут находиться граждане России, добровольно принимающие участие в боевых действиях.

В Британии действует законодательство, согласно которому лицам, возвращающимся из стран, где они принимали участие в вооруженных конфликтах, могут быть предъявлены обвинения в терроризме.

Этот закон появился после того, как сотни британских граждан отправились в Сирию для того, чтобы воевать на стороне экстремистской группировки "Исламское государство".



Манчестер-Донецк-Манчестер

Поддержать Бенджамина Стимсона в суд пришли его родители и друзья.

Как передает из Манчестера корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина, его отец заметно нервничал. Его руки дрожали настолько, что он не мог закрыть пластмассовой крышечкой стакан кофе.

Он выглядел немного потерянным и часто оглядывался по сторонам. Кажется, он до сих пор не мог понять, как его сына угораздило попасть в такую историю.

Бенджамин Стимсон прибыл в Москву в начале августа 2015 года. Оттуда при помощи людей, с которыми он познакомился в социальных сетях, британец переправился в Донбасс и присоединился к одному из отрядов самопровозглашенной ДНР.

Стимсон был задержан в аэропорту Манчестера в конце ноября 2015 года — как только он вернулся в Великобританию. Как сообщается в материалах дела, он был допрошен; в ходе досмотра его вещей спецслужбы обнаружили военную форму с нашивками "Новороссии".

Впоследствии у Стимсона изъяли компьютер и изучили его переписку.

Оказавшись в Донецке, Стимсон разместил в соцсетях, а также отправил друзьям несколько фотографий из расположения боевых подразделений ДНР. В постах того времени он называл себя "солдатом Новороссии".

В суде он утверждал, что не принимал участия в боевых действиях, а отправился в Донбасс с гуманитарной миссией. При этом, согласно материалам дела, в переписке с одним из друзей он пишет, что "АК [автомат Калашникова] очень простой и удобный".

Более того, по мнению представителей обвинения, словосочетания, которые Стимсон вводил в строку поисковых браузеров, были весьма специфическими и не показывали заинтересованности в гуманитарной деятельности.

Однако представители защиты обратили внимание суда на то, что Стимсон поехал на восток Украины в конце лета 2015 года — когда активная фаза боевых действий в Донбассе была уже позади.

"Я не террорист"

В октябре 2015 года Бенджамин Стимсон дал интервью Би-би-си в районе Дебальцево на востоке Украины, не показывая свое лицо. Съемочная группа встретила его недалеко от передовой.

Тогда он сказал журналистам, что примкнуть к сторонникам самопровозглашенных "народных республик" его побудили телерепортажи о крайне правых на Украине.

Уже тогда он знал, что в Великобритании его могут обвинить в нарушении закона. Но Стимсон был не согласен с тем, что он вмешивается в чужой конфликт.

"Я не террорист, — говорил он. — Я не такой, как эти джихадисты, которые уезжают в Сирию".