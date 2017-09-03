БРИКС готов удвоиться

Клуб пяти государств БРИКС может удвоиться. За счет Египта, Гвинеи, Мексики, Таджикистана и Таиланда.

Формат БРИКС+ официально не заявлен в программе саммита, открывающегося в Сямэне, но эта тема, как выяснила ”Газета.Ru”, будет обсуждаться в неформальном режиме. Со временем БРИКС может вырасти в семь раз до 35 государств и составить реальную конкуренцию ”Большой двадцатке”.

Саммит БРИКС (Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика) состоится 3-5 сентября в китайском Сямэне. Программа в общих чертах известна и вполне традиционна: безопасность, торговые барьеры и ВТО, представительство развивающихся стран в МВФ.

Президент России Владимир Путин также обозначил круг проблем, которые он намерен обсудить на саммите. Это ядерная программа КНДР, урегулирование в Сирии, информационная безопасность и ряд других. Эти темы заявлены президентом в опубликованной в минувшую пятницу, 1 сентября, статье ”БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнерства”.

Экономическая часть повестки, с которой выступит президент, также известна (хотя определенная интрига сохраняется).

На саммите ожидается утверждение второго пакета инвестпроектов Нового банка развития БРИКС на сумму $2,5–3 млрд. В дополнение к первому пакету, содержащему 7 инвестпроектов на $1,5 млрд.

По линии правительства запланировано подписание партнерского соглашения по развитию инноваций (инициатор — Минобрнауки РФ). Минэкономразвития в лице главы ведомства Максима Орешкина подпишет на саммите план действий БРИКС по торгово-экономическому сотрудничеству (BRICS ActionAgenda on Economic and Trade Cooperation).

Как пояснили ”Газете.Ru” в Минэкономразвития, этот план ”определяет основные направления взаимодействия стран БРИКС в таких сферах, как упрощение процедур торговли, содействие инвестициям, торговля услугами, интеллектуальная собственность, электронная торговля, технико-экономическое сотрудничество”.

В Минэкономразвития рассчитывают, что этот план будет одобрен, поскольку документ ”отражает общие подходы стран БРИКС к вопросам поддержки многосторонней торговой системы”.

Ради светлого будущего

Девиз саммита в этом году — ”БРИКС: крепкое сотрудничество для светлого будущего”. Светлое будущее БРИКС возможно, если эта структура получит новый импульс для развития. В последние годы БРИКС много критикуют на Западе за аморфность и слабую эффективность принимаемых ”пятеркой” решений на фоне замедления экономического роста. По мнению западных политиков, БРИКС из ”надежды человечества” и активатора глобального экономического роста превратился просто в клуб, в котором дружат за все хорошее против всего плохого.

Китаю с его претензией на мировое лидерство такая ситуация не нравится. Сямэнь — мало кому известный в России и в Европе город, но на роль временной столицы саммита он выбран специально. Здесь, как в Нью-Йорке, есть свои башни-близнецы, свой порт и офисы глобальных компаний.

Китайский лидер Си Цзиньпин намерен впечатлить приглашенных на саммит размахом своей страны. Можно не сомневаться, что тема будущего точно будет обсуждаться лидерами БРИКС. Хотя бы потому, что в этом заинтересован сам Китай — хозяин нынешнего саммита и бенефициар всего клуба БРИКС. Эта тема — расширение БРИКС за счет новых государств-участников.

”Тема БРИКС+ будет обсуждаться на саммите 5 сентября, в первой половине дня”, — уточнили ”Газете.Ru” в посольстве КНР в Москве.

Именно под эту неформальную повестку Си Цзиньпин пригласил лидеров еще пяти стран, которые потенциально могут стать членами клуба, — Египта, Гвинеи, Мексики, Таджикистана, Таиланда. Вся пятерка новых стран подтвердила участие в саммите.

БРИКС плюс пять

Приглашать на саммиты БРИКС глав государств и правительств — нормальная практика с 2013 года. Но в этот раз в Китай прилетят по одной стране с разных континентов. При этом каждая из приглашенных стран имеет своего ”куратора” из числа действующих членов БРИКС. Это не случайность, а тоже часть глобального плана. Например, Россия ”отвечает” в клубе за Таджикистан. Бразилия за Мексику, Китай — за Таиланд и т.д.

Еще одна особенность — приглашены только развивающиеся страны. Тоже не случайно. Сам БРИКС задумывался в 2001 году как клуб государств с развивающимися рынками. По крайней мере, так объяснял свою идею выделить четыре страны — Бразилию, Россию, Индию, Китай — в отдельное сообщество его автор Джим О'Нил, в прошлом главный экономист банка Goldman Sachs. ЮАР добавилась позже, исходя опять же из формальных признаков — развивающаяся экономика, которая находится в Африке, а этот континент не был представлен в акрониме.

Иными словами, расширение нынешнего БРИКС пойдет по такому же принципу: территориальному и экономическому. Накануне саммита Джим О'Нил в интервью агентству Синьхуа отметил, что пятерка развивающихся стран имеет не меньше а, может, быть и больше возможностей для реализации ”решительных коллективных целей”. Помимо политики и экономики страны БРИКС теперь могут диктовать мировую повестку в целом. Ничего не мешает расширить повестку и предлагать мировому сообществу решения таких вызовов современности, как ликвидация бедность, изменение климата и развитие альтернативных источников энергии. Кстати, меры по борьбе с бедностью будут обсуждаться на саммите. Эта тема актуальна и для самого Китая, и для большинства развивающихся стран, включая Индию, Россию, Египет.

Фактически О'Нил говорит о том, что БРИКС+ может расширить свое влияние и в ближайшие годы стать прямым конкурентом G20. О'Нил не скрывает, что БРИКС с точки зрения восстановления экономики после кризиса испытывает трудности, но все равно это успешный проект, который превзошел всего его ожидания.

В отличие от финансового стратега, китайские руководители открыто не говорят о конкуренции с ”Большой двадцаткой”. Но формат БРИКС + приветствуют. В конце августа в интервью иностранным СМИ министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что страны БРИКС — это вовсе не ”клуб закрытого типа”. БРИКС придерживается ”концепции открытости”. БРИКС+ является ”неизбежным результатом эволюции мировой экономики и властных структур”, уверен высокопоставленный китайский чиновник.

Цель формата ”БРИКС плюс” заключается в усилении диалога и сотрудничества стран-участниц с развивающимися странами, в продвижении партнерских отношений и содействии совместному развитию и процветанию в более крупных масштабах, пояснял китайский министр.

БРИКС плюс 30 государств

На экспертном уровне называется не только новая пятерка стран-членов, но весь потенциально возможный список. Тема возможной трансформации БРИКС в БРИКС+ обсуждалась недавно на дискуссионной площадке клуба Валдай”.

Участник дискуссии и главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик не исключает, что к союзу БРИКС могут присоединиться страны, входящие вместе с Россией в Евразийский экономический союз — Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

Казахстан даже агитировать не надо. Эта страна экономически уже вросла в экономику восточного соседа. Прокладывает железные дороги и автобаны под маршрут Шелкового пути. Белоруссия тоже мечтает стать посредником между Китаем и Европой.

За Бразилией, считают эксперты, подтянутся входящие в торгово-экономический союз MERCOSUR Аргентина, Парагвай, Уругвай, Боливия и Венесуэла. За ЮАР могут последовать страны, входящие в Сообщество развития Юга Африки: Ботсвана, Лесото, Намибия и Свазиленд.

Всего в ”круг друзей БРИКС+” может войти 35 стран. Необязательно они должны становиться членами клуба. Форматы их партнерства могут различными, включая соглашение о зоне свободной торговли.

Глобализация по китайскому образцу

Официальные лица в России пока настороженно относятся к идее расширения БРИКС. ”В этом пока нет необходимости”, — сказал ”Газете.Ru” помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков.

Осторожная позиция Кремля понятна. Если БРИКС будет расширяться, это будет означать усиление позиций Китая. Эксперты недвусмысленно дают понять, что Китай, являющийся второй крупнейшей экономикой мира, проводит политику ”чековой книжки”. Например, 30 августа Новый банк развития одобрил предоставление России кредита на $460 млн для развития инфраструктуры и внедрения информационных технологий в судебной системе.

То есть Китай в состоянии оплатить свое влияние в мире. И подстраивает партнеров под себя. В России китайский бизнес хочет иметь более прозрачную судебную систему.

Кстати, не только развивающиеся страны, но и крупные экономики мира опасаются глобализации по-китайски. Англо-саксонская модель экономики пока главенствует, но может стать вторичной. Уже сейчас на пятерку БРИКС приходится 25 % мирового ВВП, 18 % международной торговли, 45 % населения Земли и треть мировой суши. Никто еще не подсчитывал, какой будет мощь расширенного до 35 стран клуба развивающихся экономик незападного мира.

Впрочем, некоторые из экспертов считают, что расширение БРИКС невозможно. Хотя бы в силу внутренних противоречий. ”Это и без того аморфное объединение, появившееся благодаря креативности инвестбанкира Джима О'Нила. Нет никаких четких критериев, на основании которых организацию можно расширять. В ней и без новых членов немало противоречий — достаточно упомянуть конфликт вокруг плато Доклам”, — пояснил ”Газете.Ru” Александр Габуев, эксперт Московского центра Карнеги.

Российский бизнес тем временем приветствует наращивание влияния БРИКС. Хотя и опасается влияния Китая. ”Мы отдаем себе отчет в экономических возможностях и потенциале Китая”, — говорит Сергей Катырин, глава Торгово-промышленной палаты РФ.

Китайская сторона рассчитывает во время саммита ”оглянуться и подвести итоги сотрудничества в рамках БРИКС за прошедшие 10 лет, составить новые планы развития на будущее”. Такое сообщение направило ”Газете.Ru” посольство КНР в Москве от имени чрезвычайного и полномочного посла Ли Хуэя. Каким видится это будущее, расскажет на саммите лидер Китая Си Цзиньпин.