Бриджит Макрон: нужна ли Франции первая леди?

Супруге президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит не следует предоставлять официальный статус первой леди, считают 200 тысяч французов, подписавших соответствующую петицию.

"Незачем супруге главы государства выделять бюджет из общественных средств", — заявил инициатор петиции Тьерри Пол Валетт, актер и активист движения за всеобщее равенство.

Тем временем французские СМИ сообщают, что власти готовят изменения в законодательстве, формализующие роль первой леди Франции.

Французская конституция не предоставляет супруге президента официальный статус, хотя обычно она получает в свое распоряжение офис в Елисейском дворце, одного или двух помощников и охрану.

Предполагается также, что она сопровождает своего мужа на официальных мероприятиях и занимается благотворительностью.



Узаконить роль первой леди

В одном из своих телеинтервью в ходе предвыборной кампании Макрон сказал, что если его изберут, он узаконит статус первой леди.

"Будет учтено ее мнение о том, кем она хочет быть, — сказал он в апреле в эфире телекомпании TF1. — Я хочу положить конец этому французскому лицемерию. Когда у вас есть супруга, у нее должна быть своя роль, и она должна быть признана в этой роли".

Макрон пообещал тогда, что расходы первой леди не лягут на плечи налогоплательщиков.

Однако лицемерие — это именно то, в чем Макрона обвиняют его критики.

Спор о кумовстве

В ходе своей предвыборной кампании Макрон поклялся искоренить кумовство. Его соперник, консервативный политик Франсуа Фийон погряз в скандале, связанном с выплатами его жене. Многие считают, что этот скандал стоил ему президентства.

Супруга Фийона, как утверждают, получила сотни тысяч евро, и эти деньги не соответствовали объему ее работы.

Реагируя на возмущение в связи с этой историей, Макрон пообещал запретить политикам нанимать на работу своих родственников.

"Вездесущая Бриджит"

К Бриджит Макрон без сомнения приковано огромное внимание — как во Франции, так и за рубежом.

Французская газета Liberation назвала ее "вездесущей".

"Французы избрали мужчину, но в Елисейском дворце явно живет пара", — написал журнал Voici.

"Бриджит! Бриджит! Бриджит!" — скандировала толпа, когда в мае она вышла на сцену после победы своего мужа на выборах.

Майки с Бриджит появились на страницах журналов мод. "Наше новое модное увлечение", — написал журнал Elle.

Но в ее адрес летели и оскорбления, часто связанные с разницей в возрасте с мужем, который младше ее на 24 года.

Тьерри Пол Валетт в своей петиции дал ясно понять, что критика супруги президента не носит личностный характер.

"Мы категорически осуждаем все шовинистские нападки на Бриджит Макрон и не подвергаем сомнению ее способности", — написал он.



Что изменит официальный статус?

Французские СМИ пишут, что неофициальная первая леди получает около 150 писем в неделю. Новый штат сотрудников поможет ей справляться с почтовой корреспонденцией.

О каких-либо планах назначить ей зарплату неизвестно, но она получит дополнительные средства на оплату сотрудников и представительские расходы. Один из аргументов в пользу этого шага заключается в том, что в итоге появятся новые рабочие места.

Бриджит Макрон заявила журналу Vanity Fair, что хочет воспользоваться президентством своего мужа для того, чтобы "изменить жизни инвалидов и их семей".

Тем временем популярность Эммануэля Макрона упала. Лишь 36% избирателей удовлетворены его работой, согласно недавним опросам.

Некоторые критики говорят, что с помощью своей жены он старается поднять собственную пошатнувшуюся популярность.

Другие обвиняют чету Макронов в попытке копировать американскую модель и прежде всего Мишель Обаму, которая играла активную роль будучи первой леди.

Что изменилось?

"Это бессмысленно, потому что ничего нового здесь нет", — заявил в интервью радио RMC политолог Оливье Рокин.

Он утверждает, что Бриджит Макрон ничем особым не выделяется на фоне своих предшественниц. Он приводит в пример двух других супруг президентов — Ивонн Де Голль и Клод Помпиду, которые также были заметными общественными фигурами.

"Я не понимаю, как можно узаконить статус первой леди. В это нет ничего демократического, — говорит он. — Мы не избираем президентскую чету".

Непосредственная предшественница Бриджит Макрон занимала совсем иное положение.

Журналистка Валери Триервейлер никогда не была официально замужем за президентом Франсуа Олландом.

Их отношения начались как любовный роман, они расстались, когда он был еще президентом, и позднее она написала о нем откровенные мемуары.

У предыдущего президента Николя Саркози были две "первых леди".

С первой женой Сесилией он развелся вскоре после того, как стал президентом. Позже он встретил певицу Карлу Бруни, которая вскоре вошла в список 50 самых влиятельных женщин в мире, составляемый журналом Forbes (это было в 2010 году; на первом месте в списке была Мишель Обама).

Макроны вместе уже более 20 лет, 10 лет они состоят в браке.

Однако, как говорится в петиции, "мы не знаем, кто будет следующим президентом".

И что произойдет, если следующим президентом станет женщина? Готова ли Франция к тому, что у нее появится "первый джентльмен"?