"Брекзит": возможные сценарии дальнейшего развития событий

Цель лидера оппозиции — свергнуть действующее правительство, добиться перевыборов и прийти к власти. Однако большинство наблюдателей исходило днем 16 января из того, что Тереза Мэй эту первую атаку лейбористов на свой пост политически переживет. Перед лицом угрозы потери власти и своих мандатов депутаты от Консервативной партии и от североирландской Демократической юнионистской партии (DUP), скорее всего, сплотятся и на сей раз поддержат Терезу Мэй, хотя за сутки до этого многие из них демонстративно провалили вынесенный ею на голосование договор с ЕС.

Так что Тереза Мэй, пусть политически и сильно ослабленная, пока останется премьер-министром. Однако Корбин уже заявил, что в ближайшие недели будет вновь и вновь ставить в парламенте вопрос о недоверии, так что не исключено, что в какой-то момент он все-таки добьется успеха, исторические прецеденты имеются. Поэтому вариант роспуска парламента и новых досрочных выборов возможен, хотя и мало вероятен.

План "Б" Терезы Мэй и проблема "бэкстопа"

В понедельник, 21 января, Тереза Мэй должна представить парламенту свой план "Б", иными словами — разъяснить, что она намерена предпринять после того, как депутаты отвергли ее план "А", то есть договор с ЕС. Большого простора для маневра у нее нет.

Поэтому весьма вероятно, что она, по сути дела, предложит лишь несколько видоизмененный вариант все того же договора с ЕС, но обещает сразу же отправиться в Брюссель, чтобы добиться от Евросоюза определенных уступок, прежде всего, в вопросе о Северной Ирландии.

Тут речь идет о так называемом "бэкстопе" (backstop) — механизме, на котором настоял Евросоюз, чтобы избежать возобновления таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и британской провинцией Северная Ирландия. Брюссель настаивает на этом механизме по требованию Дублина, опасающегося, что из-за возрождения жесткой границы на севере острова вновь вспыхнет гражданская война. Лондон же опасается, что в результате "бекстопа" одна из частей Соединенного Королевства будет больше тяготеть к Евросоюзу, чем к Великобритании.

Ответная реакция Евросоюза

Руководство ЕС с сожалением констатировало отказ британского парламента одобрить "справедливый и взвешенный договор" и дало понять, что теперь мяч — на стороне Лондона, от него ждут конкретных предложений, как быть дальше. А президент Европейского совета Дональд Туск даже дал понять, что считал бы лучшим выходом из разразившегося политического кризиса проведение второго референдума о "Брекзите".

Германия устами канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) дала понять, что "еще есть время для переговоров", но Берлин не стал уточнять, что именно имеется в виду. Франция высказалась скорее за жесткий подход. По словам пресс-секретаря президента Эмманюэля Макрона, от ЕС не стоит ждать слабой и нервной реакции. Если Лондон попросит перенести дату "Брекзита", то ему придется представить конкретный план действий, имеющий реальные шансы на успех.

Ирландия заявила, что ЕС четко сформулировал свою позицию в вопросе "бэкстопа" и пересматривать ее не намерен.

Жесткий "Брекзит" и инициативы нижней палаты

В Евросоюзе жесткий "Брекзит" считают наихудшим вариантом для всех, но особенно для самой Великобритании. В то же время ярый британский сторонник выхода из ЕС бывший министр иностранных дел Борис Джонсон заявил после голосования 15 января, что теперь следует с "повышенным энтузиазмом" готовиться именно к варианту развода без договора.

Однако большинство парламентариев и даже депутатов-консерваторов считает подобный сценарий экономически и политически крайне опасным для страны. Поэтому вполне возможно, что нижняя палата в ближайшие недели предпримет различные шаги, чтобы предотвратить такой ход событий.

Так, примерно сто депутатов-лейбористов уже потребовали проведения второго референдума, за него выступают и многие рядовые члены партии, хотя ее руководство пока против, поскольку нацелено на свержение правительства. Идея референдума пользуется поддержкой и некоторых депутатов-консерваторов.