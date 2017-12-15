"Брексит": переговоры Британии и ЕС переходят во вторую фазу

После шести месяцев напряженных переговоров британский премьер Тереза Мэй может вздохнуть с облегчением: Европейский совет официально объявил о завершении первой фазы "брексита".

И Евросоюз, и Великобритания в ходе этих переговоров наглядно продемонстрировали, что хотят и готовы заключить сделку, и что действуют открыто и без задних мыслей.

В какой-то момент могло показаться, что раздоры в правительстве Терезы Мэй и сложность обсуждаемых вопросов могут этому помешать.

Однако решение о начале второй фазы переговоров по "брекситу", принятое в Брюсселе лидерами стран Евросоюза, свидетельствует о том, что первоначальные трудности удалось преодолеть.

На втором этапе предстоит обсудить будущее отношений между Лондоном и Брюсселем после того, как Британия покинет Евросоюз. Это включает ограниченный по времени переходный период и вопросы торговых отношений.

Дальняя перспектива

27 стран, остающиеся в рядах ЕС, констатировали, что в ходе первой фазы переговоров был достигнут значительный прогресс, однако, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, вторая фаза обещает быть еще более сложной.

Тем не менее, британский премьер Тереза Мэй назвала решение о переходе ко второй фазе важным шагом на пути к плавному и упорядоченному "брекситу".

А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, сделав шаг вперед, Евросоюз укрепил свое единство, защитил единый рынок и обеспечил соблюдение собственных правил.

Теперь переговоры сосредоточатся на долговременных отношениях между Евросоюзом и Великобританией. Они возобновятся уже в январе, и в первую очередь их участникам предстоит обсудить условиях двухлетнего переходного периода после того, как в марте 2019 года Британия покинет ЕС.

Евросоюз уже опубликовал документ, определяющий рамки второй фазы переговоров, согласно которому обсуждение будущего экономического сотрудничества между Британией и Евросоюзом начнется не ранее марта будущего года. Однако отдельные члены ЕС могут начать индивидуальные переговоры с Лондоном уже сейчас, что не может не радовать Даунинг-стрит.

Этим документом также подтверждается, что Британия будет оставаться под юрисдикцией Европейского суда и обязана обеспечивать свободу передвижения гражданам ЕС на протяжение всего переходного периода.

При этом соглашения по границе с Ирландией, так называемый "билль о разводе" и права граждан ЕС и Великобритании, под которыми в прошлую пятницу подписалась Тереза Мэй, должны соблюдаться в полной мере и в ближайшее время трансформироваться в соответствующее законодательство.

Окончательная позиция



"Поскольку Великобритания на время переходного периода остается в таможенном союзе и общем рынке, ей необходимо будет придерживаться торговой политики ЕС", — говорится также в этом документе.

В вопросах торговли документ подразумевает, что, хотя Евросоюз намерен участвовать в "предварительных и подготовительных переговорах" с целью сохранения тесного партнерства с Британией после ее выхода из ЕС, любое формальное соглашение может быть сформулировано и заключено только после того, как Британия станет третьей стороной.

В документе содержится также призыв к Британии четче разъяснить свою позицию относительно рамок будущих отношений.

А в абзаце, который был добавлен в последнюю неделю переговоров, Мишелю Барнье, представляющему на переговорах ЕС, предлагается продолжить внутренние подготовительные обсуждения, включая определение рамок будущих отношений, не дожидаясь марта.

В пятницу Жан-Клод Юнкер заявил, что изначальным приоритетом была "формализация договора" прежде, чем две стороны могли бы двинуться вперед, и что, хотя первая фаза была очень сложной, вторая будет значительно труднее.

Юнкер воздал должное Терезе Мэй, назвав ее сложным, но уважительным партнером на переговорах, и выразил надежду, что достигнутое в ходе второй фазы соглашение о выходе Британии из ЕС будет одобрено как британским, так и европейским парламентом.

Своим видением "окончательной позиции" Великобритании вне Евросоюза Тереза Мэй намерена поделиться с кабинетом министров во вторник.

Хотя на этой неделе ее политика "брексита" уже подверглась критике в Палате общин, министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис уже заявил, что правительство готово к следующему шагу.