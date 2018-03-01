Бразилец с лицом Ким Чен Ына: как и зачем мог быть выдан такой паспорт?

В распоряжение агентства Рейтер попали копии, как утверждается, мошенническим путем полученных паспортов на имена граждан Бразилии с фотографиями нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и его отца Ким Чен Ира. Несколько источников в западных разведках рассказали агентству, что северокорейские вожди использовали эти документы для зарубежных поездок.

И до этого появлялась информация о том, что члены правящей в КНДР семьи выезжают за границу по паспортам на чужое имя, однако о подробностях подобных поездок почти ничего не известно.

Журналисты Рейтер видели документы, похожие на фотокопии главной страницы паспорта на имя граждан Бразилии с фотографиями нынешнего лидера КНДР и его отца. Подтвердить их подлинность они не могут. Ранее эти фотокопии нигде не публиковались.

"Они использовали эти бразильские паспорта, в которые, очевидно, вклеены фотографии Ким Чен Ына и Ким Чен Ира, чтобы получать визы в иностранных посольствах", — рассказал один из источников агентства.

"Это говорит о желании членов правящей семьи путешествовать, а также указывает на то, что правящая семья пыталась проработать возможные пути для бегства", — отметил источник.

Посольство КНДР в Бразилии отказалось от комментариев по этому поводу.

Министерство иностранных дел Бразилии заявило, что расследует сообщения о мошенничестве при получении бразильских паспортов.

Анонимный источник в Бразилии заявил агентству Рейтер, что бланки паспортов, изображенных на фотокопии, представляются подлинными: такие бланки рассылаются в бразильские консульства за рубежом для оформления документов гражданам страны.

Четыре источника агентства в странах Западной Европы подтвердили, что бразильские паспорта на имя Джозефа Пвага и Иджонга Чоя подавались для оформления виз как минимум в две западные страны.

Остается неясным, были ли выданы визы по этим паспортам.

Вместе с тем, те же подложные бразильские паспорта могли использоваться Ким Чен Ыном и его отцом для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг, сообщил источник.

Японская газета "Йомиури" в 2011 году сообщала, что Ким Чен Ын еще в детстве посещал Японию. Эта поездка датировалась 1991 годом, раньше, чем были оформлены "бразильские" паспорта, о которых идет речь.

Срок действия обоих паспортов — 10 лет, в них стоит печать посольства Бразилии в Праге и дата выдачи 26 февраля 1996 года.

Паспорт с фотографией, в которой можно узнать Ким Чен Ына, выдан на имя Джозеф Пваг с датой рождения 1 февраля 1983 года. Дата рождения северокорейского лидера достоверно не известна; на момент выдачи паспорта ему могло быть от 12 до 14 лет.

Известно, что Ким Чен Ын учился в школе близ Берна, столицы Швейцарии, где он выдавал себя за сына водителя посольства.

В документе с фотографией, похожей на Ким Чен Ира, написано Иджонг Чой. Дата рождения, указанная в паспорте, — 4 апреля 1940 года. Известно, что отец Ким Чен Ына родился в 1941 году.

Место рождения обладателей обоих паспортов обозначено как Сан-Паулу.

Источник Рейтер из соображений секретности отказался пояснить, как были получены фотокопии этих паспортов.