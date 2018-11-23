23.11.2018, 16:50

Браудер просит власти Канады помочь исключить РФ из Интерпола

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Deutsche Welle
EST 1
Браудер просит власти Канады помочь исключить РФ из Интерпола
The Canadian Press/PA Images

Британский бизнесмен, основатель фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер призвал парламент и правительство Канады помочь лишить Россию членства в Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

Выступая в эфире радиостанции CBC Radio One в четверг, 22 ноября, Браудер упомянул правило в уставе организации, которое позволяет ей исключать из числа своих членов страны, использующие Интерпол в своих целях. По словам основателя HCM, прежде это правило никогда не применялось.

Интерпол является правоохранительным органом и "не предназначен для преследования политических врагов", подчеркнул Браудер. По его словам, организация "не должна быть рукой диктатуры".

На 87-й Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае 21 ноября президентом организации был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. До сих пор он являлся исполняющим обязанности руководителя этого международного агентства. Ким Чон Ян возглавил Интерпол в октябре 2018 года, после исчезновения его предыдущего главы, представителя Китая Мэна Хунвэя. Позднее выяснилось, что Хунвэй задержан на родине и находится под следствием.

Ким Чон Ян будет занимать пост главы Интерпола до 2020 года, когда должен был истечь мандат его предшественника. Фаворитом на должность считался представитель МВД России, генерал-майор полиции Александр Прокопчук. Он не смог занять этот пост из-за активного противодействия со стороны США, Великобритании и ряда других европейских стран. Прокопчук продолжит работу в качестве вице-президента этой международной полицейской организации.

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