Браудер просит власти Канады помочь исключить РФ из Интерпола

Выступая в эфире радиостанции CBC Radio One в четверг, 22 ноября, Браудер упомянул правило в уставе организации, которое позволяет ей исключать из числа своих членов страны, использующие Интерпол в своих целях. По словам основателя HCM, прежде это правило никогда не применялось.

Интерпол является правоохранительным органом и "не предназначен для преследования политических врагов", подчеркнул Браудер. По его словам, организация "не должна быть рукой диктатуры".

На 87-й Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае 21 ноября президентом организации был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. До сих пор он являлся исполняющим обязанности руководителя этого международного агентства. Ким Чон Ян возглавил Интерпол в октябре 2018 года, после исчезновения его предыдущего главы, представителя Китая Мэна Хунвэя. Позднее выяснилось, что Хунвэй задержан на родине и находится под следствием.