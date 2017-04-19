Брат подозреваемого во взрывах в Петербурге задержан в Москве

Старший брат предполагаемого организатора взрывов в метро Петербурга Аброра Азимова задержан в Новой Москве, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По информации ведомства, Акрам Азимов 1988 года рождения был задержан в поселке Московский и доставлен в Следственный комитет.

По данным силовиков, Акрам Азимов оказывал "пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта".

Его также подозревают в "организации канала связи с эмиссарами

Пресс-служба СКР отмечает, на месте задержания Азимова была обнаружена боевая граната РГД-5. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте

ФСБ задержала Аброра Азимова 17 апреля в Одинцовском районе Московской области. По данным российских спецслужб, именно он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова", который привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда метро.

Накануне Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Азимова до 3 июня. На заседании суда Азимов заявил, что напрямую не причастен к случившемуся.

Ранее в рамках расследования теракта были задержаны восемь предполагаемых участников джихадистских ячеек. Шесть из них находились в Санкт-Петербурге, двое — в Москве. Все задержанные — выходцы из Центральной Азии. Все восемь подозреваемых арестованы.

З апреля в Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, жертвами которого стали 15 человек. Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство.