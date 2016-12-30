Светский обозреватель Божена Рынска объяснила, что побудило ее написать нашумевший пост в Facebook про гибель журналистов в результате крушения Ту-154, и назвала 86% граждан России "по определению дрянным народом". Такое заявление она сделала в интервью "Открытой России", пишет РИА Новости.

По словам Рынски, она "почувствовала ликование", узнав о трагедии. "Я испытала торжество, вылила его на эмоциях", — рассказала она. Журналистка добавила, что радоваться смерти врага — это ее "конституционное право".

"Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России. Остальной народ везде по определению дрянной", — заявила Рынска.

После крушения Рынска опубликовала в своем Facebook комментарий, в котором позлорадствовала по поводу гибели съемочной бригады НТВ. После этого на сайте change.org появилась петиция с требованием лишить ее российского гражданства. В настоящее время под инициативой поставили подписи более 170 тысяч человек.

В 2014 году между обозревательницей и журналистами НТВ произошел конфликт. Рынска избила корреспондента телеканала, который пытался взять у нее интервью. Суд приговорил ее к году исправительных работ.