Боширов и Петров следили за Скрипалем в Чехии в 2014 году

Предполагаемые сотрудники ГРУ, известные под именами Руслан Боширов и Александр Петров, начали следить за бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем не позднее, чем за 3,5 года до его отравления. Как сообщает Чешское радио в среду, 10 октября, со ссылкой на источники в разведке, Боширов и Петров под прикрытием прибыли в Чехию в октябре 2014 года — тогда же в страну должен был приехать Скрипаль, планировавший встретиться с чешскими офицерами, которым он помогал в раскрытии предполагаемых российских шпионов.

Согласно этой информации, человек с паспортом на имя Александра Петрова с 13 по 16 октября проживал в отеле города Острава на востоке Чехии, после чего приехал в Прагу. Второй предполагаемый отравитель Скрипаля, Руслан Боширов прибыл в Прагу 11 октября. Их визитом в Чехию заинтересовались чешские спецслужбы, а также Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), так как он имел отношение к некоему расследованию, проводимому по всей Европе, сообщает далее радио, не указывая подробностей. Сам Скрипаль приехал в Чехию во второй половине октября 2014 года.

В Службе безопасности и информации Чешской Республики (BIS) по запросу журналистов заявили, что не комментируют информацию такого характера. В посольстве РФ в Чехии сказали, что не занимаются вопросами, касающимися пересечения чешских границ иностранными гражданами.

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