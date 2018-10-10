10.10.2018, 15:00

Боширов и Петров следили за Скрипалем в Чехии в 2014 году

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Deutsche Welle
EST
Боширов и Петров следили за Скрипалем в Чехии в 2014 году
Foto: AP

Российские граждане с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова были в Праге одновременно с Сергеем Скрипалем в октябре 2014 года, сообщает Чешское радио.

Предполагаемые сотрудники ГРУ, известные под именами Руслан Боширов и Александр Петров, начали следить за бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем не позднее, чем за 3,5 года до его отравления. Как сообщает Чешское радио в среду, 10 октября, со ссылкой на источники в разведке, Боширов и Петров под прикрытием прибыли в Чехию в октябре 2014 года — тогда же в страну должен был приехать Скрипаль, планировавший встретиться с чешскими офицерами, которым он помогал в раскрытии предполагаемых российских шпионов.

Согласно этой информации, человек с паспортом на имя Александра Петрова с 13 по 16 октября проживал в отеле города Острава на востоке Чехии, после чего приехал в Прагу. Второй предполагаемый отравитель Скрипаля, Руслан Боширов прибыл в Прагу 11 октября. Их визитом в Чехию заинтересовались чешские спецслужбы, а также Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), так как он имел отношение к некоему расследованию, проводимому по всей Европе, сообщает далее радио, не указывая подробностей. Сам Скрипаль приехал в Чехию во второй половине октября 2014 года.

В Службе безопасности и информации Чешской Республики (BIS) по запросу журналистов заявили, что не комментируют информацию такого характера. В посольстве РФ в Чехии сказали, что не занимаются вопросами, касающимися пересечения чешских границ иностранными гражданами.

Чехия не раз высылала российских дипломатов

Радио Чехии напоминает, что ранее чешские власти не раз высылали из страны россиян. Так, в 2012 году из Чехии были высланы пять российских дипломатов, в 2014 году — трое. При этом информация о депортациях не обнародовалась публично.

В Великобритании Боширова и Петрова — предполагаемых сотрудников военной разведки России ГУ Генштаба ВС РФ, больше известной как ГРУ — обвиняют в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года. Следствие указывает, что имена предполагаемых преступников могут быть вымышленными. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова и Петрова и назвали их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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