02.10.2018, 09:20

Боширов-Чепига считался "блатным" и получил звание Героя России за Крым

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NEWSru.com
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Petrov ja Boširov
Petrov ja BoširovFoto: Handout, Reuters

"Новая газета" разыскала сослуживцев Анатолия Чепиги, которым, как ранее выяснил The Insider является предполагаемый отравитель эск-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Руслан Боширов, и узнала, за что ему дали звание Героя России.

Героя России Чепига получил "за Крым", рассказал один из собеседников издания, пожелавший не называть свое имя.

"На стеле у памятника Рокоссовскому в училище выбиты имена выпускников, получивших звание Героя — там есть Чепига и полковник Александр Попов, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) 1995 года (это точно не Александр Петров из Солсбери, указывает издание). Чепиге и Попову звание Героя России было присвоено одним закрытым указом президента и именно за Крым. Попов тогда командовал сводным отрядом спецназа, а Чепига тогда был еще подполковником. Правда, не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму" — рассказал газете выпускник ДВОКУ, бывший сослуживец Чепиги по отряду.

"Новая газета" пообщалась с тремя бывшими сослуживцами Чепиги, и один из них подтвердил личность "солсберийского туриста". "Боширов, с которым разговаривала [Марина] Симоньян", это не Боширов, а Анатолий Чепига. Внешне он изменился, но голос Боширова — это голос Толи", — пояснил один из трех бывших солдат и офицеров, в начале 2000-х проходивших службу в 282-м отряде спецназа, который дислоцируется в Матвеевке, пригороде Хабаровска. Туда же направили после окончания ДВОКУ Анатолия Чепигу.

Двое других собеседников издания из 282-го отряда спецназа не уверены, что Боширов и Чепига — это один и тот же человек, однако они не видели его с 2006 года. К тому времени его уже в звании капитана перевели из Хабаровска в Москву.

"После окончания училища Чепигу направили для прохождения службы в штаб 14-й бригады спецназа в Уссурийск. А уже в штабе бригады он получил предписание о направлении в Хабаровск, в наш отряд, где был назначен командиром разведгруппы", — поведал один из собеседников "Новой".

По словам сослуживца Чепиги, у того "был какой-то родственник — большая шишка в администрации Хабаровского края", который "похлопотал за Толю, чтобы его направили в Хабаровск". "Чепига считался "блатным", и с ним даже командир отряда полковник Виталий Берников, в 2004 году утвержденный одним из доверенных лиц на тот момент кандидата в президенты РФ Владимира Путина, разговаривал подчеркнуто вежливо.

Собеседники газеты назвали три ключевые спецоперации в Крыму в феврале 2014 года: захват здания Совета министров Крыма, захват аэродрома Бельбек и разоружение бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии. Все они операции были проведены без кровопролития, за что Попов и Чепига и были удостоены званий Героя России.

По данным собеседников, в военную академию Минобороны России Анатолий Чепига поступил уже после Крыма, летом 2014 года.

Чепига участвовал в эвакуации Виктора Януковича

Свою версию приводит центр "Досье". По его данным, в феврале 2014 года Анатолий Чепига участвовал в эвакуации Виктора Януковича с Украины в Россию в составе Сил специальных операций (ССО) Минобороны.

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Кроме того, автор расследования Сергей Канев выяснил, что в 2009 году майора 14-й бригады спецназа ГРУ Чепигу перевели в Москву. Он стал слушателем третьего факультета Военно-дипломатической академии (ВДА), которую называют "Консерватория", к середине 2000-х Чепига трижды побывал в Чечне. Чепига, по данным, Кенева, был женат на Галине Чепиге (Никифоровой), которая работала вольнонаемной в отряде специального назначения Хабаровского края.

Вместе с женой и сыном Анатолия Чепигу зарегистрировали как студента в общежитии Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), и впоследствии ему выдали новый паспорт на имя уроженца Душанбе Руслана Боширова.

Как напоминает "Дождь", в 2014 году в Кремле такую же награду получил бывший охранник Владимира Путина Алексей Дюмин, ставший затем губернатором Тульской области, а также "музыканты" из "Консерватории", позже составившие костяк ЧВК Вагнера.

Что касается второго предполагаемого отравителя Скрипалей, Александра Петрова, центр "Досье" выяснил лишь, что в 2011 году он с новым паспортом приобрел в Москве автомобиль Chevrolet Cruze и через шесть лет его продал. Новый хозяин автомобиля, проживающий в Солнечногорске-2, где расположена база спецназа ГРУ "Сенеж" (в/ч 92 154), подтвердил, что купил Chevrolet у Птерова но лично с ним не встречался, так как тот неожиданно заболел и провел сделку по продаже через доверенное лицо.

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