Боширов-Чепига считался "блатным" и получил звание Героя России за Крым

Двое других собеседников издания из 282-го отряда спецназа не уверены, что Боширов и Чепига — это один и тот же человек, однако они не видели его с 2006 года. К тому времени его уже в звании капитана перевели из Хабаровска в Москву.

"После окончания училища Чепигу направили для прохождения службы в штаб 14-й бригады спецназа в Уссурийск. А уже в штабе бригады он получил предписание о направлении в Хабаровск, в наш отряд, где был назначен командиром разведгруппы", — поведал один из собеседников "Новой".

По словам сослуживца Чепиги, у того "был какой-то родственник — большая шишка в администрации Хабаровского края", который "похлопотал за Толю, чтобы его направили в Хабаровск". "Чепига считался "блатным", и с ним даже командир отряда полковник Виталий Берников, в 2004 году утвержденный одним из доверенных лиц на тот момент кандидата в президенты РФ Владимира Путина, разговаривал подчеркнуто вежливо.

Собеседники газеты назвали три ключевые спецоперации в Крыму в феврале 2014 года: захват здания Совета министров Крыма, захват аэродрома Бельбек и разоружение бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии. Все они операции были проведены без кровопролития, за что Попов и Чепига и были удостоены званий Героя России.

По данным собеседников, в военную академию Минобороны России Анатолий Чепига поступил уже после Крыма, летом 2014 года.

Чепига участвовал в эвакуации Виктора Януковича

Свою версию приводит центр "Досье". По его данным, в феврале 2014 года Анатолий Чепига участвовал в эвакуации Виктора Януковича с Украины в Россию в составе Сил специальных операций (ССО) Минобороны.

Кроме того, автор расследования Сергей Канев выяснил, что в 2009 году майора 14-й бригады спецназа ГРУ Чепигу перевели в Москву. Он стал слушателем третьего факультета Военно-дипломатической академии (ВДА), которую называют "Консерватория", к середине 2000-х Чепига трижды побывал в Чечне. Чепига, по данным, Кенева, был женат на Галине Чепиге (Никифоровой), которая работала вольнонаемной в отряде специального назначения Хабаровского края.

Вместе с женой и сыном Анатолия Чепигу зарегистрировали как студента в общежитии Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), и впоследствии ему выдали новый паспорт на имя уроженца Душанбе Руслана Боширова.

Как напоминает "Дождь", в 2014 году в Кремле такую же награду получил бывший охранник Владимира Путина Алексей Дюмин, ставший затем губернатором Тульской области, а также "музыканты" из "Консерватории", позже составившие костяк ЧВК Вагнера.

Что касается второго предполагаемого отравителя Скрипалей, Александра Петрова, центр "Досье" выяснил лишь, что в 2011 году он с новым паспортом приобрел в Москве автомобиль Chevrolet Cruze и через шесть лет его продал. Новый хозяин автомобиля, проживающий в Солнечногорске-2, где расположена база спецназа ГРУ "Сенеж" (в/ч 92 154), подтвердил, что купил Chevrolet у Птерова но лично с ним не встречался, так как тот неожиданно заболел и провел сделку по продаже через доверенное лицо.