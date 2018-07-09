09.07.2018, 17:17

Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании

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Интерфакс
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Boris Johnson
Boris JohnsonFoto: DANIEL LEAL-OLIVAS, AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, сообщает телеканал Sky News.

"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. О том, кто сменит его на посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер благодарит Бориса за его работу", — приводит телеканал текст заявления Даунинг-Стрит.

Накануне вечером в отставку подал министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис. Его преемником стал Доминик Рааб.

Дэвис решил уйти в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

Как констатируют британские СМИ, один из лидеров кампании по Brexit Джонсон был вынужден реагировать на решительные действия Дэвиса.

План выхода Великобритании из ЕС был принят 6 июля после ожесточенных прений. Он предусматривает "мягкий" вариант Brexit: создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров и сохранение таможенных стандартов союза на британских границах.

Противники этой стратегии, среди которых, в частности, оказался глава МИД Борис Джонсон, полагают, что подобные условия поставят в Лондон в зависимое положение по отношению к Евросоюзу и при этом лишат Великобританию возможности влиять на решения, принимаемые в Брюсселе.

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