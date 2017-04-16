Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к западной коалиции для борьбы с ИГ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом говорится в его статье, опубликованной в субботу в газете Daily Telegraph, передает ТАСС.

По словам главы МИД, Москва могла бы "присоединиться к коалиции, объединяющей более 60 стран, для борьбы против "Даиш" (арабское название ИГ) и сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более плодотворных отношений с президентом (США Дональдом) Трампом". При этом, заверяет он, "Запад со временем поможет восстановить страну".

По версии Джонсона, нет сомнений в том, что в атаке с применением оружия массового поражения в провинции Идлиб принимали участие два самолета, которые "взлетели с авиабазы, где хранилось химическое оружие". "Британские ученые изучили образцы, взятые с (тел и одежды) жертв нападения. Они (пробы) подтвердили наличие зарина или похожего на него (химического) вещества", — утверждает он.

Как считает глава МИД, Россия должна содействовать "реальному прекращению огня, чтобы положить конец использованию химического оружия и бочковых бомб, чтобы добиться политического урегулирования, которое освободит сирийцев" от власти президента Башара Асада. "Россияне спасли его. Они способны помочь добиться его ухода через контролируемый переходный процесс, который сохранит ключевые институты государства и принесет стране стабильное плюралистическое будущее", — полагает Джонсон.

В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для бомбардировки города Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Позднее Минобороны РФ сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна нанесла сирийская авиация. Согласно российским данным, в результате были уничтожены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак, а также применялись в Алеппо.