Booking.com ввел ограничения на работу в Крыму

Сервис бронирования Booking.com исключил возможность бронирования объектов размещения для отдыха в Крыму, передает ТАСС. "К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха", — сообщает сервис на попытку зарезервировать номер отеля, хостел или квартиру в любой точке полуострова.
Причиной запрета сервис назвал необходимость соблюдения санкций Евросоюза в отношении Крыма. "Как голландская компания, предлагающая свои услуги с территории Нидерландов и имеющая там веб-сайт, Booking.com скорректировала работу веб-сайта и процесса бронирования, чтобы быть уверенной, что пользователи, которые хотят забронировать объект размещения в Крыму, смогли сделать это при условии, что их целью является только бизнес-путешествие", — пояснили в компании.
Ее представитель также добавил, что как международная компания, Booking.com делает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение действующих законов.
По сведениям от владельцев недвижимости в Крыму, их площадки на Booking.com заблокированы с 16 июля. Кроме того, сервис перестал собирать отзывы и оценки туристов по крымским объектам.