Booking.com ввел ограничения на работу в Крыму

При этом, однако, бронирование в отелях Крыма с пометкой "я путешествую по работе" возможно в обычном режиме. Получить комментарии компании, является ли ограничение возможности бронирования решением компании или оно вызвано техническим сбоем, пока не удалось.

Власти Крыма назвали запрет Booking.com на бронирование условным, так как ограничения не касаются деловых поездок, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

Крымское Министерство курортов и туризма тем не менее рекомендует отелям искать альтернативные источники продвижения: через сотрудничество с российскими туроператорами и турагентами и с системами онлайн-бронирования — резидентами России.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила агентству "Интерфакс", что прекращение работы Booking.com в Крыму не скажется на туристическом бизнесе. "Оно, в основном, коснется самостоятельных туристов, которые бронируют на этой площадке объекты размещения на период отдыха. Стоит отметить, что перестал работать только один удобный сервис, поэтому путешественники всегда смогут найти альтернативу", — пояснила эксперт.

Ранее в Ростуризме уже говорил о возможности создания российских поисковых систем, которые могут составить конкуренцию Booking.com, отмечая, что это задача бизнеса, а не государства.

По словам главы ведомства Олега Сафонова, Ростуризм заинтересован в том, чтобы на рынке появился крупный сервис онлайн-бронирования отечественной разработки, который смог бы конкурировать с Booking.com не только в России, но и за рубежом, и тем самым придать дополнительный импульс расширению ассортимента и повышению доступности услуг для туристов, установлению наилучшего сочетания цены и качества.

Кроме того, Ростуризм признавал, что не имеет полномочий по запрету на использование Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности.