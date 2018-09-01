01.09.2018, 18:54

Бомбу заложили в ночь перед покушением на Захарченко над входом в кафе

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Интерфакс
EST
Aleksandr Zahhartšenko
Aleksandr ZahhartšenkoFoto: ALEKSANDR JERMOTŠENKO, REUTERS

Причиной гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко стало безоболочное взрывное устройство, заложенное внутри кафе, сообщил журналистам советник главы ДНР Александр Казаков.

"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия — взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев",- сказал он.

По его словам закладка могла быть сделана накануне, в ночь с 30 на 31 августа и была приведена в действие дистанционно. "Это была, как ее называют террористы, закладка "на удачу" и заложена она туда была накануне", — сказал он.

Казаков считает, что операцию провели те же самые люди, которые убил ополченцев "Моторолу" и "Гиви". "Это были те же самые люди", — заявил советник.

В руководстве ДНР также сообщили, что министр доходов и сборов Александр Тимофеев, пострадавший при взрыве в кафе "Сепар", где погиб Захарченко, находится в сознании, его жизни ничто не угрожает. "Жизни троих госпитализированных, в том числе Александра Тимофеева ничего не угрожает. У него множественные осколочные ранения и ожоги, но он в сознании", — заявил Казаков.

Гибель Александра Захарченко

Вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка погибли глава ДНР Александр Захарченко и еще один человек. С ранением госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. Источник в Минздраве ДНР сообщил "Интерфаксу", что ранена также руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Подозреваемые задержаны. В ДНР назвали произошедшее терактом, СКР возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал первый вице-премьер Дмитрий Трапезников.

Трапезников заявлял на брифинге, что от взрыва в общей сложности погибли и пострадали 11 человек.

Прощание с Захарченко и его похороны пройдут 2 сентября. В связи с гибелью главы ДНР в Донецке объявлен трехдневный траур.

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