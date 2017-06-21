Бомбу на вокзале Брюсселя взорвал выходец из "коммуны смертников"

Исполнителем неудавшегося теракта на центральном вокзале Брюсселя является 36-летний марроканец, выходец из брюссельской коммуны Моленбек. Об этом сообщает телеканал VTM со ссылкой на осведомленный источник, а также газета Derniere heure.

По данным издания, злоумышленника звали Уссама Зариу (Oussama Zariouh), он родился 12 января 1981 года. La Capitale уточняет, что Зариу жил в Моленбеке с 2013 года. Он был известен полиции, но не в связи с подозрениями в терроризме или причастности к радикалам.

Позднее журналисты нашли профиль злоумышленника в соцсетях и обнародовали его фото. В профиле указано, что Зариу родился в городе Надор в Марокко, получил образование в одном из марокканских университетов в городе Уджда, холост. В графе о работе он указал, что работает сам на себя. Что касается публикаций, которые он оставлял в Сети, то среди них на первый взгляд нет ничего предосудительного: преобладают селфи за рулем, перепосты публикаций на религиозные темы и сообщений с просьбами о помощи.

СМИ отмечают, что Моленбек является мигрантской коммуной, где проживают преимущественно выходцы из Северной Африки. Это место приобрело печальную известность после серии терактов в Париже в ноябре 2015 года. Позднее выяснилось, что террористы Салах Абдеслам и Брахим Абдеслам, организовавшие атаку, проживали в брюссельской коммуне. Также там жили несколько устроителей брюссельских терактов.

После теракта на вокзале правоохранители нагрянули в квартиру террориста в Моленбеке с обысками. О результатах операции не сообщается. "Расследование идет полным ходом. Чтобы не повредить ему, мы не даем больше информации", — заявил журналистам министр внутренних дел Бельгии Ян Джамбон.

Тем не менее Derniere heure пишет, что, по мнению следователей, у преступника не было сообщников, он действовал в одиночку. Прессе также удалось узнать некоторые подробности, в частности о бомбе, которую взорвал террорист.

По данным VTM, оно имело "сильное сходство" с устройствами, взорванным во время прошлогодних мартовских терактов в аэропорту Завентем, а также на станции метро "Мальбек". Derniere heure утверждает, что взрывное устройство содержало газовые баллону и было начинено гвоздями.

Бомба была значительной мощности, однако она не сработала так, как планировал смертник, сообщил Ямбон. Он также заявил, что своевременное вмешательство полиции и военных помогло избежать теракта больших масштабов.

Между тем De Standaard приводит другую версию. Ссылаясь на свидетельства очевидца — работника вокзала Николя Ван Херрегема, издание пишет, что военные убили террориста лишь через несколько минут после взрыва, их не было непосредственно на месте теракта.

По словам Херрегема, после крика "Аллах акбар" террорист взорвал сумку на колесиках, которая стояла рядом с ним. После этого из сумки повалил густой дым, на вокзале началась паника.

Сотрудник вокзала по рации сообщил начальству о произошедшем. После этого он забежал в служебное помещение. По словам Херрегема, террорист какое-то время бежал следом за ним, однако затем выскочил из служебного помещения и бросился бежать в другую сторону по перрону. Никакого оружия при этом у него не было. Момент, когда преступника застрелили правоохранители, очевидец не видел.

Напомним, взрыв на центральном вокзале Брюсселя произошел во вторник вечером, 20 июня. В результате инцидента никто не пострадал. Террорист был застрелен сотрудниками служб безопасности. Полиция квалифицировала происшествие как теракт. Тем не менее власти решили не менять оценку террористической угрозы в стране — она по-прежнему на третьем из четырех возможных уровней.