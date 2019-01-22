Бомбардировщик Ту-22 потерпел крушение в Мурманской области. Два члена экипажа погибли

"22 января 2019 года в Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3", — заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, "в результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение".

"По докладу с места два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Два члена экипажа погибли", — сказали в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся без боекомплекта.

Источник в экстренных службах также сообщил, что на месте крушения начался пожар. "Есть информация, что упал и горит военный самолет. На месте работают подразделения двух воинских частей и отделение 43 пожарной части из Оленегорска", — рассказал собеседник агентства.