05.11.2018, 09:01

Большинство фракций в финском парламенте поддерживают легализацию третьего пола

 (13)
rus.delfi.ee
EST 2
TURKEY-PRIDE/
TURKEY-PRIDE/Foto: OSMAN ORSAL, REUTERS

Легализация третьего пола на практике означает, что в реестр персональных данных будет добавлена альтернатива "иной", наряду с женским и мужским полом, пишет Yle.fi.

Большинство парламентских фракций в Финляндии хотят узаконить третий пол, отличный от мужского или женского.

По данным опроса, проведенного газетой Karjalainen, лидеры фракций СДП, "Зеленых", Союза левых сил и Шведской народной партии безоговорочно поддерживают введение третьего пола.

Главы фракций Коалиции, "Синего будущего" и Христианских демократов выступают против изменений. Центристы готовы к поправкам в законе в случае с интерсексуальными детьми. По словам председателя фракции Истинных финнов Леены Мери, они в таком случае согласны на отсрочку определения пола.

Легализация третьего пола на практике означает, что в реестр персональных данных будет добавлена альтернатива "иной" наряду с женским и мужским полом.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Мужчина, представившийся полицейским, угнал автомобиль прямо от полицейского участка. Ниточки ведут к скандально известному владельцу Kanita Takso

05.11.2018
Одним августовским днем жителю Таллинна Леониду Белянину позвонили со скрытого номера, якобы полицейские. Сказали, что на него поступила жалоба. И хотя мужчина никакой аварии не совершал, все же решил поехать в участок — как-никак полиция звонит. А кончилось все тем, что лжеполицейский угнал его автомобиль. Ни вора, ни машины до сих пор найти не могут.
Подробнее

ФОТО: Если увидите — срочно звоните в полицию! Разыскивается мужчина, который нанес своей жертве опасные для жизни ранения

04.11.2018
Сегодня около 18 часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Элва произошло нападение на человека с ножом. Полиция разыскивает подозреваемого в этом преступлении 46-летнего Меэлиса.
Подробнее


Маарду может остаться без врачей-специалистов, в местной больнице уже сокращают персонал

05.11.2018
Больничная касса все же не будет проводить новый конкурс на оказание услуг врачей-специалистов. В небольших городах, например, Маарду, это может привести к катастрофе — население окажется без медицинской помощи. В местной больнице уже начали сокращать персонал, информирует rus.err.ee.
Подробнее


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Насколько могут вырасти ваши выплаты по жилищному кредиту

04.11.2018
Согласно обнародованному на днях прогнозу крупнейшего в Северных странах банка Nordea, люди, взявший жилищный кредит, должны быть готовы к повышению базовых процентных ставок до 2-3%, то есть до того уровня, на котором они находились до кризиса 2008 года.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
111,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
132,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
97,30 €




Почему осенью желтеет туя? Главные причины и методы их устранения

04.11.2018
Цвет хвои туи может меняться под воздействием самых разных как внешних, так и внутренних факторов, точно определить которые иногда не представляется возможным. Хвоя постепенно приобретает жёлтую окраску, потом отмирает, засыхает и опадает. Для постановки правильного диагноза понадобится произвести тщательный осмотр дерева.
Подробнее

Эстонская колония моряков в Конго: как жители Эстонии в 1920-ых годах Африку покоряли

04.11.2018
Первые годы независимой Эстонии были сложны как в экономическом, так и политическом смыслах. Многие жители Эстонии были вынуждены отправиться на поиски лучшей доли не только в европейские страны, но и решились на покорение других континентов. Самая большая волна эмиграции пришлась на 1925–1927 годы.
Подробнее

Эльфы, зомби и вампиры: истории пациентов

04.11.2018
Никогда не задумывались, откуда в книгах и фильмах ужасов взялись зомби и вампиры, а в книгах — хоббиты и эльфы? Авторы фэнтези и ужастиков не придумали это все сами — образы монстров и других странных существ основаны “на реальных событиях”. Точнее, на редких и загадочных болезнях и людях, страдающих ими.
Подробнее