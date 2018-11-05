Большинство фракций в финском парламенте поддерживают легализацию третьего пола

Большинство парламентских фракций в Финляндии хотят узаконить третий пол, отличный от мужского или женского.

По данным опроса, проведенного газетой Karjalainen, лидеры фракций СДП, "Зеленых", Союза левых сил и Шведской народной партии безоговорочно поддерживают введение третьего пола.

Главы фракций Коалиции, "Синего будущего" и Христианских демократов выступают против изменений. Центристы готовы к поправкам в законе в случае с интерсексуальными детьми. По словам председателя фракции Истинных финнов Леены Мери, они в таком случае согласны на отсрочку определения пола.

Легализация третьего пола на практике означает, что в реестр персональных данных будет добавлена альтернатива "иной" наряду с женским и мужским полом.