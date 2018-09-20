Большинство европейцев — за дальнейший прием беженцев от войны

Согласно результатам этого исследования, в Германии 82 процента респондентов согласны с дальнейшим приемом таких беженцев, лишь 16 процентов выступают против. Больше всего сторонников этой идеи — в Испании (86 процентов). За ней следуют Нидерланды (83 процента), Швеция (81), Франция (79) и Великобритания (74 процента). В то же время в Италии принимать беженцев от войн и насилия готовы 56 процентов респондентов, а в Польше и Венгрии — соответственно лишь 49 и 32 процента.

Проведенное институтом Pew исследование также показало, что подавляющее большинство европейцев недовольно тем, как Евросоюз борется с миграционным кризисом. В Германии действиями властей в этой сфере недовольны 66 процентов опрошенных, в Греции — 92 процента, в Швеции — 84, в Венгрии — 80 и в Италии — 78 процентов.