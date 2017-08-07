"Больше белых богачей"? США обсуждают миграционную реформу

Двое сенаторов-республиканцев на минувшей неделе предложили законопроект о радикальной реформе оснований, на которых в США допускаются мигранты. Предлагаемые сенаторами меры публично поддержал президент США Дональд Трамп, победивший на ноябрьских выборах не в последнюю очередь благодаря своим призывам реформировать иммиграционное законодательство.

Аналогичный законопроект уже был выдвинут в сенате в апреле, но пока никуда не продвинулся. Возможно, документ, предложенный сенаторами Томом Коттоном и Дэвид Пердю, ожидает такая же судьба, поскольку она не включена в повестку нынешней сессии верхней палаты.

Руководство сената не спешит давать ему ход, поскольку проблема иммиграции и так вызывает жаркие споры, а теперь они разгорелись еще пуще. Республиканец Чак Грэссли, возглавляющий юридический комитет сената, заявил, что сначала должно быть заключено перемирие между левыми, "мечтающими легализовать всех на свете", и правыми, "не желающими, чтобы в США въехал хоть один иммигрант".

По словам Грэссли, он согласится вынести законопроект на обсуждение лишь после заключения такого перемирия, поскольку без этого стороны будут препираться целый месяц. Впрочем, почитать сейчас прессу — подобный консенсус маловероятен, поскольку стороны занимают диаметрально противоположные позиции.

Сайт Hill, освещающий жизнь конгресса, поместил в воскресенье статью бывшего техасского шерифа Анди Лаудербэка, который горячо поддерживает реформу Коттона и Пердю.

Автор напоминает, что в 1996 году президент-демократ Билл Клинтон назначил комиссию под руководством бывшего члена конгресса и известного борца за гражданские права, афроамериканки Барбары Джордан. Комиссии было поручено разработать проект реформы иммиграционного законодательства, принятого в 1965 году и отдающего предпочтение иностранцам, у которых есть близкие родственники в США.

Примерно две трети иностранцев, которые приезжали тогда в США на постоянное жительство, получали заветную грин-карту на основании родства. Так происходит и по сей день.

Поработав несколько лет, комиссия Джордан представила Белому дому проект реформы, согласно которому США должны были примерно вдвое сократить число легальных иммигрантов, достигавшее тогда — как и сейчас — чуть более миллиона человек в год, и делать упор на наличии у них не столько родственников в Америке, сколько квалификации.

Именно по этой модели построена система иммиграции в Канаду или Австралию.

Как часто бывает с президентскими комиссиями, рекомендации этой по большей части были проигнорированы. Сейчас двое сенаторов предлагают воплотить в жизнь главные из них.

Как говорят их сторонники, при нынешней системе в США попадают далеко не самые образованные и квалифицированные иммигранты.

Конкретно, почти четверть из них не имеют среднего образования и часто неспособны конкурировать за хорошие рабочие места в такой экономически развитой стране, как Америка.

Вместо этого они конкурируют с малообразованными американцами, особенно из нацменьшинств, и понижают тем зарплаты, поскольку сами соглашаются трудиться за гроши.

При новой системе нынешняя так называемая "цепная миграция", когда за одним иммигрантом тянется в США целая большая семья, почти прекратится. Легальному иммигранту будет разрешено привезти с собой только супругу или супруга и маленьких детей. Все остальные родственники — от взрослых детей и братьев и сестер до бабушек и дедушек — при желании присоединиться к ним должны будут подавать документы на общих основаниях и конкурировать с другими иностранцами за ограниченное число иммигрантских виз.

Будет упразднен и институт визовых лотерей, при которой 50 тысяч грин-карт ежегодно разыгрываются среди граждан тех стран, выходцы из которых непропорционально мало представлены среди мигрантов.

"В мире есть миллионы людей, которые с удовольствием будут соперничать за американскую визу, — пишет Лаудербэк. — Выдавать их посредством лотереи — это глупая и непродуманная затея".

Ежегодная квота на прием беженцев уже сокращена Трампом до 50 тысяч человек и останется на этом уровне.

Новая система ограничит ежегодную иммиграцию 550 тысячами человек. Именно таким количеством предлагала ограничиться и комиссия либеральной демократки Барбары Джордан, чьи рекомендации даже близко не вызвали такой бури протеста, какую породил сейчас законопроект сенаторов-республиканцев.

"Америка — это больше не страна широко открытых границ и бескрайних прерий, — замечает бывший техасский шериф. — Теперь у нас развитая страна с расползшимися во все стороны предместьями, автомобильными пробками и переполненными под завязку большими городами. Нашей иммиграционной политике следует отражать эту реальность".

Как и в Канаде, желающим попасть в Америку на постоянное жительство, нужно будет ответить на ряд вопросов и набрать в общей сложности 30 очков. Например, если у вас имеется Нобелевская премия, то вы сразу набираете 25 очков.

Хоть американцы и помешаны на спорте, олимпийская медаль стоит куда дешевле — "всего" 15 очков.

Полезно знать английский язык, быть дипломированным специалистом в технической области и иметь приглашение на высокооплачиваемую работу в США. И хорошо быть молодым.

Лаудербэк подчеркивает, что законопроект сенаторов не предусматривает никаких изменений во временных визах для гастарбайтеров, таких как Н-2А и Н-2В. Первыми визами пользуются фермеры, а вторыми — хозяева курортов и других мест, нуждающихся в сезонной рабочей силе.

Судьба третьей категории временных виз — Н-1В, предназначенных для выдающихся специалистов в ряде областей знания, а также для моделей, — пока неясна. Ее упомянула в воскресенье, выступая по Си-эн-эн, бывшая москвичка Юлия Йоффе, которую привезли в Америку в 1990 году в возрасте семи лет.

Йоффе, которая входит в число лучших журналистов США, пишущих о России, обсуждала иммиграционный проект республиканцев вместе с другими его критиками и заметила, что Трамп собирается ограничить применение виз Н-1В. Журналистка ехидно почеркнула, что жена президента США въехала в страну именно по этой визе.

"Когда вы спрашиваете о ней у сторонников Трампа, им это без разницы, потому что она иммигрантка "правильного типа", — сказала Иоффе. — Она красивая белая женщина из Европы, и такие нам нравятся. Хотя у нее нет институтского диплома. Я не знаю, сколько бы очков она набрала по этой [новой] системе".

Ранее Иоффе написала в "Твиттере": "Когда я иммигрировала в США, я не знала английского языка. Сейчас мне платят за то, что я на нем пишу!"

Она заявила Си-эн-эн, что большинство людей, на ее взгляд, способны выучить английский за несколько месяцев — как, очевидно, сделала она сама в семилетнем возрасте.

Прозвучавший в словах журналистки тезис о том, что проект миграционной реформы изобличает расизм ее авторов и сторонников, слышится сейчас слева довольно часто.

Субботняя Los Angeles Times вынесла в заголовок строку из письма одного читателя, который возмущенно пародирует знакомые каждому американцу слова поэтессы Эммы Лазарус с постамента статуи Свободы: "Дайте мне ваших изможденных, ваших бедняков, всех жаждущих вздохнуть свободно…"

Читатель газеты вместо этого написал: "Дайте мне ваших богачей, ваших белых, ваших англоязычных, всех жаждущих зарабатывать больше…"

Проект реформы дружно осудили сторонники открытых границ, правозащитники, считающие зазорным отказывать кому-либо из беженцев, и многие экономисты, с цифрами в руках опровергающие распространенное представление о том, что наплыв дешевой рабочей силы понижает зарплаты коренному населению.

Washington Post напечатала статью под заголовком "По новым иммиграционным правилам Трампа его собственный дедушка вряд ли попал бы в страну".

Газета цитирует перепалку на брифинге трамповского советника и спичрайтера Стивена Миллера. Корреспондент Си-эн-эн Джим Акоста, сын кубинских эмигрантов, спросил у того, почему администрация собирается требовать от желающих попасть в Америку знания английского: "Разве человек не может выучить английский, когда он сюда уже приехал?" — спрашивал журналист.

"Конечно, может! — ответила за Миллера газета. — Как это сделал дед президента Трампа. И прадед и прабабка Стивена Миллера. И даже один из членов трамповского кабинета".

Министр транспорта Элейн Чао, жена лидера республиканского большинства в сенате США Митча Макконелла, родилась на Тайване и прибыла в Америку в 1961 году в восьмилетнем возрасте.

По словам Washington Post, если бы планируемые Трампом правила были в силе в 1885 году, его прадед Фридрих Трамп вряд ли бы въехал в США. В формуляре, который заполнили на него при въезде, указывалось, что у того нет никакой специальности.

Его биограф также заявила Deutsche Welle, что Фридрих не знал английского.

Мать нынешнего президента Мэри Маклеод, согласно документам, въехала в США из Шотландии в 18-летнем возрасте со знанием английского, хотя, по другим сведениям, тогда она изъяснялась почти исключительно на гэльском.

Сара Миллер, прабабка трамповского советника Миллера, с которым сцепился на брифинге журналист Акоста, согласно переписи 1910 года, знала только идиш.

Прадед советницы Трампа Келлиэнн Конуэй родился в Неаполе и звался Паскуале Ломбардо. В той же переписи зафиксировано, что он работал в Пенсильвании в доменном цеху и говорил исключительно на итальянском.

"Разве не показывает опыт двух столетий, что люди, которые прибыли в Америку без английского или высококвалифицированных навыков, могут тем не менее иметь значительное влияние на будущее нашей страны?" — спрашивает в заключение Washington Post.

Но в пятницу в той же газете была опубликована статья Эмили Гаскин, которая изучила данные опросов и заключила: большинство американцев действительно считает важным, чтобы новоприбывшие мигранты знали английский, были хорошо образованы и имели работу.

Единственное, в чем рядовые американцы не слишком расходятся с либеральной интеллигенцией США, — это несогласие с идеей резкого сокращения иммиграции.

Как показал июньский опрос Гэллапа, лишь 35% опрошенных заявили, что ее следует сократить, тогда как 38% полагают, что ее нужно оставить на том же уровне, а 24% и вовсе думают, что ее нужно увеличить.