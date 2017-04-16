Больше 50% участников референдума в Турции поддержали реформу Эрдогана

После обработки 99% бюллетеней на конституционном референдуме в Турции лидируют сторонники ​перехода на президентскую систему правления. Согласно данным агентства Anadolu, конституционную реформу поддержали 51,26% участников референдума.

На 20:20 мск противники внесения изменений в Конституции набирают 48,74% голосов. В голосовании приняли участие более 47 млн человек, в то время как право принять участие в референдуме имели около 55 млн граждан Турции.

Пакет из 18 поправок в Конституцию Турции предложил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2017 года он был одобрен турецким парламентом. Предложенные поправки значительно расширяют полномочия президента и упраздняют пост премьер-министра. Если реформа будет принята, глава государства получит право лично назначать министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Кроме того, президент сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.