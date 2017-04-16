Больше 50% участников референдума в Турции поддержали реформу Эрдогана

После обработки 99,9% бюллетеней на конституционном референдуме в Турции лидируют сторонники перехода на президентскую систему правления. Согласно данным агентства Anadolu, конституционную реформу поддержали 51,23% участников референдума.

На 20:30 мск противники внесения изменений в Конституцию набирают 48,77% голосов. Крупнейшие города Турции, такие как Стамбул, Анкара и Измир, проголосовали против реформы. Поправки в Конституцию также не поддержали турки, живущие в России (73,46% против), Великобритании (81,84% против) и США (84,99% против). В то же время граждане Турции, проживающие в странах Центральной Европы, включая Германию и Австрию, высказались за президентскую республику.

Процент выступивших в поддержку реформы постепенно снижался по мере подсчета голосов. Так, по итогам обработки 24% бюллетеней сторонники смены формы правления набирали 63,4%, после обработки 42% бюллетеней — 59,0%. Всего в голосовании приняли участие почти 47,5 млн человек, в то время как право принять участие в референдуме имели около 55 млн граждан Турции. Разница между высказавшимися ”за” и ”против” реформы составила 1,1 млн голосов.

Пакет из 18 поправок в Конституцию Турции предложил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2017 года он был одобрен турецким парламентом. Предложенные поправки значительно расширяют полномочия президента и упраздняют пост премьер-министра, который сейчас занимает Бинали Йылдырым.

Если реформа будет принята, глава государства получит право лично назначать министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Кроме того, президент сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.

Действующая Конституция Турции была принята в 1982 году. В 2007 году по итогам референдума был принят пакет поправок, в соответствии с которыми президентские выборы стали прямыми. Впервые они прошли в 2014 году, победу на них одержал Эрдоган, занимавший на тот момент пост премьера.