Более тысячи осужденных в Израиле палестинцев объявили голодовку

Более тысячи палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, объявили в понедельник голодовку.

Протестная акция началась после призыва одного из лидеров палестинского движения Марвана Баргути, приговоренного в Израиле к пожизненному заключению.

По словам представителя Палестинской автономии Иссы Караке, о голодовке объявили около 1300 палестинских заключенных, их число может вырасти.

В неправительственной организации "Клуб палестинских заключенных" оценивают число участников акции в 1500.

По данным представителей Палестинской автономии, в израильских тюрьмах содержатся примерно 7 тысяч палестинцев.

Марван Баргути в 2004 году был приговорен израильским судом к пяти пожизненным заключениям за убийства пяти человек, а также к 40 годам тюрьмы за покушение на убийства.