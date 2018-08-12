Более трети финнов поддерживают вступление в НАТО

Таковы результаты опроса, заказанного компанией Lännen Media. Половина граждан, тем не менее, будут против вступления в альянс, даже если членство в НАТО, по мнению главы государства, повысит уровень безопасности Финляндии, сообщает YLE.

Ранее около 20 процентов финнов поддерживали вступление в НАТО. Директор института международных отношений Тейя Тииликайнен считает, что благоприятная позиция по отношению к альянсу со стороны президента будет способствовать желанию финнов вступить в НАТО, однако даже популярность президента не гарантирует того, что граждане будут придерживаться с ним единого мнения по отдельно взятым вопросам.

В опросе, проведенном Taloustutkimus в период с июня по июль, приняло участие более тысячи респондентов.