12.08.2018, 21:45

Более трети финнов поддерживают вступление в НАТО

 (44)
rus.delfi.ee
EST
Soome, Eesti ja ELi lipud
Soome, Eesti ja ELi lipudFoto: Eero Vabamägi

Более трети финнов готовы поддержать вступление страны в НАТО, если рекомендация на этот счет поступит от президента республики Саули Ниинистё.

Таковы результаты опроса, заказанного компанией Lännen Media. Половина граждан, тем не менее, будут против вступления в альянс, даже если членство в НАТО, по мнению главы государства, повысит уровень безопасности Финляндии, сообщает YLE.

Ранее около 20 процентов финнов поддерживали вступление в НАТО. Директор института международных отношений Тейя Тииликайнен считает, что благоприятная позиция по отношению к альянсу со стороны президента будет способствовать желанию финнов вступить в НАТО, однако даже популярность президента не гарантирует того, что граждане будут придерживаться с ним единого мнения по отдельно взятым вопросам.

В опросе, проведенном Taloustutkimus в период с июня по июль, приняло участие более тысячи респондентов.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Водяной смерч у эстонских берегов и миссия НАСА к Солнцу

12.08.2018
У острова Хийумаа образовался водяной смерч, а в Рапламаа произошло ДТП с летальным исходом. Тем временем миссия НАСА отправилась прямо к Солнцу. Читайте также откровения школьников о наркотиках и почему в следующие дни стоит не расставаться с зонтом.
Подробнее


Бесплатный сыр в юридической мышеловке: как выбрать юриста и не потерять деньги

12.08.2018
Никогда не знаешь, в какой момент подстережет судьба и понадобится помощь юристов. Иногда оказывается так, что на эту помощь средств нет, и приходится искать самые дешевые или вообще бесплатные варианты. Правда, последствия могут быть самыми неожиданными. Что делать, чтобы не остаться без помощи, выясняет ”МК-Эстония”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
160,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
109,65 €

ФОТО и ВИДЕО: Сегодня в мире отмечают День слона. Как поживают слоны в Таллиннском зоопарке?

12.08.2018
12 августа во всем в мире и в Таллиннском зоопарке отмечают день слона. Сегодня посетителей радовали своим видом обитатели зоопарка — африканские слоны Драй, Фиен и Карл.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Жевал записку и придумывал обидные прозвища. Что можно узнать о Трампе из книги его бывшей помощницы

12.08.2018
Бывшая помощница президента США Дональда Трампа и экс-директор по коммуникациям в управлении по связям с общественностью Омароса Маниголт Ньюман выпускает 14 августа книгу ”Unhinged: An Insider Account of the Trump White House” (”Нестабильный: Рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе”). В ней она обвиняет Трампа в расизме, сексизме и мизогинии, пишет "Медуза".
Подробнее

Сотрудник аэропорта Сиэтла угнал авиалайнер и разбил его. Как это произошло?

12.08.2018
В аэропорту Сиэтла работник наземных служб угнал пустой авиалайнер Bombardier, взлетев без разрешения диспетчеров. Самолет продержался в воздухе больше часа, а потом упал на одном из близлежащих островов. Угонщик, выполняя странные трюки, рассказывал диспетчеру, что освоил управление лайнером благодаря видеоиграм.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ