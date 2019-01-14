Более половины россиян хотят отставки правительства

Особое недовольство респондентов при этом вызывают неспособность правительства справиться с ростом цен и падением доходов населения (57%), неготовность кабинета обеспечить людей работой (46%), а также недостаток заботы о социальной защите граждан (43 процента).

По словам социолога "Левада-центра" Марины Красильниковой, в России сегодня наблюдается "неуклонное ухудшение общественных настроений", а у россиян меньше надежды "на авось и на государство".

Пенсионная реформа — одна главных из причин недовольства

Важную роль в данной ситуации сыграло повышение пенсионного возраста, подтвердившее опасения россиян, что "государство не очень надежный институт, который то и дело готов расторгнуть ранее взятые на себя обязательства", указывает эксперт.

При этом в сложившейся ситуации респонденты винят скорее правительство в целом, нежели премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Если бы были намеки, что возможно другое правительство, которое приведет к реальным переменам, то число сторонников отставки было бы выше. Выступая за отставку правительства, люди говорят, что все плохо и что вопросы социальной политики в стране не решаются", — подчеркивает Красильникова.

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