09.08.2017, 07:00

Более половины американцев считают, что США должны защитить страны Балтии от России

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rus.DELFI.lv
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Ämaris maandus USA hävitajate eskadrill
Ämaris maandus USA hävitajate eskadrillFoto: Kaitseväe peastaap

Более половины американцев считают, что Соединенные Штаты должны направить военных на защиту стран Балтии, если на них нападет Россия, свидетельствуют результаты опросов.

В ходе исследования взрослых граждан США спрашивали, не возражают ли они против использования американской армии в случае вторжения России на территорию союзников США по НАТОЛитвы, Латвии или Эстонии. Положительно на этот вопрос ответили 52% опрошенных.

Исследование также показало, что все большее число американцев видят в России угрозу и высказываются против смягчения санкций.

Исследование проводилось 27 июня — 19 июля компанией GfK Custom Research путем опроса 2020 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех 50 штатах и округе Колумбия. Результаты опубликованы центром Chicago Council on Global Affairs.

После аннексии Россией Крыма США в 2014 году направили по несколько сотен военнослужащих в страны Балтии и Польши.

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