Более 900 шахтеров оказались заблокированы под землей в Южной Африке

Более 900 человек заблокированы под землей на золотой шахте "Сибанье" в провинции Фри-Стейт в Южной Африке, сообщает местный портал News24. Доступ к шахте оказался перекрыт из-за отключения электричества после сильнейшей бури, которая прошла по региону накануне поздно вечером. Сейчас специалисты пытаются восстановить подачу электроэнергии на предприятие, чтобы шахтеры смогли выбраться наружу.

По словам представителя компании, которой принадлежит шахта, все рабочие находятся в безопасности. На место происшествия уже привезли временные генераторы. "Мы испытываем некоторые трудности, но все шахтеры находятся в целости и сохранности", — подчеркнул он.

Между тем президент Ассоциации шахтеров и рабочего союза (ACMU) Джозеф Матунджва выразил беспокойство в связи с инцидентом. По его словам, руководство шахты должно бросить все ресурсы на спасение шахтеров в кратчайшие сроки.

"ACMU рассматривает этот инцидент как катастрофический в связи с количеством рабочих, оказавшихся заблокированными на шахте. Не исключено, что их жизни уже сейчас в опасности из-за обезвоживания и голодания", — подчеркнул Матунджва.

Он также отметил, что для сотрудников предприятий нередки хронические болезни, им требуется беспрепятственный доступ к лекарствам. "Высока вероятность, что в шахте оказались такие рабочие, которые не могут добраться до необходимых лекарств", — подчеркнул глава ассоциации.

"Работа на шахте крайне опасна, рабочие рискуют своей жизнью каждый день, чтобы зарабатывать на хлеб для своих семей. ACMU призывает руководство компании Sibanye-Stillwater приложить все силы, чтобы рабочие могли вернуться на поверхность как можно скорее", — заключил Матунджва.