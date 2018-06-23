23.06.2018, 17:50

Более 80 человек пострадали при взрыве на митинге в столице Эфиопии


РБК
EST
Etioopia
EtioopiaFoto: TIKSA NEGERI, REUTERS

В центре Аддис-Абебы на митинге сторонников премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда прогремел взрыв, сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, неизвестный швырнул в толпу гранату. Теракт произошел после окончания выступления премьер-министра перед собравшимися. Вскоре после ЧП Абий Ахмед на государственном телевидении заявил, что теракт был организован силами, которые выступают против единства Эфиопии. Также он сообщил, что погибли несколько человек.

Однако позже пресс-секретарь премьера Фитсум Арега на своей странице в Twitter написал об отсутствии убитых. Он сообщил о 83 пострадавших, шестеро из которых находятся в критическом состоянии. Агентство Reuters со ссылкой на полицию сообщило о 100 пострадавших.

Абий Ахмед занял пост премьер-министра в апреле этого года. В числе его главных инициатив является урегулирование пограничного конфликта с Эритреей.

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