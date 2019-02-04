Более 40 процентов российской молодежи готовы уехать из страны

Молодежь вдвое чаще, чем население РФ в среднем, заявляет о готовности эмигрировать. По данным "Левада-Центра", опубликованным в понедельник, 4 февраля, 41 процент респондентов в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства.

В среднем по России доля желающих переехать за рубеж составляет 17 процентов. С другой стороны, число тех, кто "определенно не собирается эмигрировать", по данным опроса, также выросло, их доля составила 61 процент.

Политическая активность желающих эмигрировать из РФ

При этом была показательна политическая активность опрошенных. Те, кто хотели бы активнее участвовать в политике, чаще демонстрировали "эмиграционные настроения". 24 процента политически неравнодушных респондентов заявили о готовности эмигрировать. Среди опрошенных, дистанцирующихся от политической сферы, этот показатель составлял 14 процентов.

Аналогичная тенденция наблюдается и при сравнении социальных групп, состоящих из граждан, чувствующих себя под защитой закона и не надеющихся на закон: 10 процентов против 21 процента соответственно.

Уровень дохода населения и желание эмигрировать

Важный фактор, влияющий на степень готовности к выезду за границу на ПМЖ, — это уровень дохода населения, показывают результаты исследования.

Среди жителей России, которые хотели бы "жить так, как живет средняя семья в Западной Европе, США", или лучше, каждый четвертый (27%) задумывается о переезде за границу на постоянное место жительства.