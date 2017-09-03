Более 30 геев из Чечни получили убежище в Канаде

Канадская организация Rainbow Railroad сообщила, что помогла 35 геям из Чечни переехать в Канаду, причем 31 из них уже получил там убежище. В сообщении, размещенном на сайте организации, отмечается, что она работает над тем, чтобы доставить в Канаду еще нескольких человек.

Как заявляет Rainbow Railroad, сначала она спрятала чеченских геев, обратившихся в организацию за помощью, в безопасных местах на территории России, а затем начала перевозить их в Канаду и ходатайствовать перед местными властями о предоставлении им убежища.

По данным организации, на территории России переезда в Канаду дожидаются еще несколько геев. На сайте Rainbow Railroad говорится, что по состоянию на июль в убежищах на территории России было 37 геев — но в их число включены и те 35, которые теперь уже уехали.

При этом глава организации Кимали Пауэлл в интервью канадскому телеканалу Си-би-эс 1 сентября сказал, что в России от преследования прячутся как минимум 40 представителей ЛГБТ-сообщества, которым Rainbow Railroad хочет помочь выехать в Канаду.

Тему преследований геев в Чечне в апреле подняла "Новая газета". Издание опубликовало статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их сексуальной ориентации.

Газета ссылалась на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на самих пострадавших. По данным "Новой", известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, в свою очередь, называл информацию "Новой газеты" "абсолютной ложью", добавив, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация". Аналогичные заявления делали и другие представители Чечни.

Ситуация привлекла внимание мировой прессы и зарубежных политиков. В частности, с призывами разобраться в случившемся к российскому президенту Владимиру Путину обращались его французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Впоследствии стало известно, что некоторым представителям ЛГБТ-сообщества из Чечни удалось уехать в другие странах. В частности, двум из них убежище предоставила Литва, а как минимум один живет в Турции.