Более 200 человек застряли на Эльбрусе в районе схода селя

Более 200 туристов, среди которых 66 иностранцев, остаются на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, где в пятницу сошел селевой поток, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На туристическом маршруте горы Эльбрус остается 41 тургруппа, в их составе 208 человек, в том числе 66 иностранных граждан", — сказали в пресс-службе.

Туристов, пожелавших покинуть Приэльбрусье, эвакуируют тремя вертолетами Ми-8. "Вертолет Ми-8 МЧС России утром забрал 16 человек", — уточнили в МЧС.

В ночь на 1 сентября в результате прорыва Верхнего Башкаринского озера мощный паводок сошел по ущелью Адыл-су и продолжил движение по Баксанскому ущелью, смыв семь участков дороги Прохладный-Азау, общей протяженностью 3,3 км. На отрезанной от транспортного сообщения территории Приэльбрусья находились 7750 жителей и отдыхающих.

Накануне были транспортированы 144 человека. С пятницы в Эльбрусском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии введен режим чрезвычайной ситуации.