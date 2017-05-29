Более 150 человек погибли из-за наводнений на Шри-Ланке

Жертвами наводнений и оползней на Шри-Ланке стали 151 человек, еще 111 числятся пропавшими без вести. Почти полмиллиона жителей были эвакуированы.

На Шри-Ланку обрушились сильнейшие за последние 14 лет ливни, и, согласно прогнозам метеорологов, в ближайшее время они не прекратятся.

Более разрушительным было только наводнение мая 2003 года, когда в результате ливней и сильного ветра погибли 250 человек и были разрушены 10 000 домов.



Спасатели используют временное затишье, чтобы помочь наиболее пострадавшим от стихии районам. Вместе с ними работают военные — они предоставили катера и вертолеты.



Как сообщает местная газета Daily Mirror, в Коломбо прибыл второй корабль индийского военно-морского флота — десантное судно "Шардул" с грузом гуманитарной помощи и надувными лодками. Ранее в субботу к берегам Шри-Ланки подошел корвет "Кирч".



Шри-Ланка обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий стихийного бедствия.