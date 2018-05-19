19.05.2018, 11:00

Бойню в школе Санта-Фе устроил ученик, ходивший в футболке c надписью Born to kill

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NEWSru.com
EST
Бойню в школе Санта-Фе устроил ученик, ходивший в футболке c надписью Born to kill
Foto: Galveston County Sheriff's Office / Facebook

Стрельбу в школе в американском городе Санта-Фе (штат Техас) устроил 17-летний местный ученик Димитриос Пагурцис. Согласно последней информации, жертвами инцидента стали по меньшей мере 10 человек, еще 10 получили ранения. По данным местных СМИ, на территории учебного заведения и в непосредственной близости от него также были обнаружены самодельные бомбы из железной трубки со взрывчаткой.


"Интерфакс" со ссылкой на USA Today передает, что молодой человек был вооружен автоматом или винтовкой. Он был задержан и находится под наблюдением полиции. В связи с произошедшим также были задержаны еще два человека, однако об их роли в нападении информации пока не поступало.

Телеканал CBS News сообщает, что среди погибших оказались девять учеников, а также сотрудник школы. Сейчас в школе находятся саперы, которые работают над обезвреживанием взрывных устройств.

Губернатор штата Техас Грег Эббот между тем заявил, что нападавший пытался покончить жизнь самоубийством. "Он не только собирался убить множество людей, но и хотел свести счеты с собственной жизнью. Но ему на это не хватило смелости", — сказал Эббот (цитата по Reuters).

Известно, что предполагаемый стрелок играет за местную футбольную команду, а также является членом танцевальной группы в расположенной в Санта-Фе ортодоксальной церкви греческого обряда. При этом в социальных сетях Пагурцис регулярно публиковал фотографии оружия разных видов.

На одном из последних фото он запечатлен в футболке с надписью "Born to Kill" ("Рожденный убивать"). До этого он размещал изображения нацистской символики. Последнее сообщение на его странице в Facebook датировано 30-м апреля.

По словам одного из студентов, стрелявший был "тихим и странным" молодым человеком, который выделялся тем, что каждый день приходил в школу в плаще, напоминающем военный.

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Местные жители рассказали журналистам, что Пагурцис жил в доме на колесах вместе со своей семьей и, как и его родственники, вел замкнутый образ жизни. Агентство Associated Press связалось с предполагаемой матерью стрелка, однако она отказалась говорить: "Дайте нам время, спасибо".

Стрельба в Санта-Фе произошла около восьми часов утра по местному времени. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, спецслужб, бригады скорой помощи и экстренные службы.

По информации СМИ, нападавших было двое. О дин из них вошел в класс искусств и открыл стрельбу из дробовика. О том, что конкретно делал его сообщник, информации нет. Пострадавшие в результате нападения на школу были доставлены в госпиталь города Галвестон.

Шериф Гонсалес сообщил о том, что одним из пострадавших является сотрудник местной полиции, который получил огнестрельное ранение.

На трагедию в техасской школе уже отреагировали в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о стрельбе в Санта-Фе и добавил: "Первые сообщения с места событий звучат удручающе. Храни всех Господь". Позже Трамп выступил с заявлением, пообещав оказать пострадавшим любую необходимую помощь. Также, по словам президента, его администрация сделает все для того, чтобы оружие больше не попадало в руки тех, кто представляет угрозу.

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