Бойню в школе Санта-Фе устроил ученик, ходивший в футболке c надписью Born to kill

Известно, что предполагаемый стрелок играет за местную футбольную команду, а также является членом танцевальной группы в расположенной в Санта-Фе ортодоксальной церкви греческого обряда. При этом в социальных сетях Пагурцис регулярно публиковал фотографии оружия разных видов.

На одном из последних фото он запечатлен в футболке с надписью "Born to Kill" ("Рожденный убивать"). До этого он размещал изображения нацистской символики. Последнее сообщение на его странице в Facebook датировано 30-м апреля.

По словам одного из студентов, стрелявший был "тихим и странным" молодым человеком, который выделялся тем, что каждый день приходил в школу в плаще, напоминающем военный.

Местные жители рассказали журналистам, что Пагурцис жил в доме на колесах вместе со своей семьей и, как и его родственники, вел замкнутый образ жизни. Агентство Associated Press связалось с предполагаемой матерью стрелка, однако она отказалась говорить: "Дайте нам время, спасибо".

Стрельба в Санта-Фе произошла около восьми часов утра по местному времени. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, спецслужб, бригады скорой помощи и экстренные службы.

По информации СМИ, нападавших было двое. О дин из них вошел в класс искусств и открыл стрельбу из дробовика. О том, что конкретно делал его сообщник, информации нет. Пострадавшие в результате нападения на школу были доставлены в госпиталь города Галвестон.

Шериф Гонсалес сообщил о том, что одним из пострадавших является сотрудник местной полиции, который получил огнестрельное ранение.

На трагедию в техасской школе уже отреагировали в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о стрельбе в Санта-Фе и добавил: "Первые сообщения с места событий звучат удручающе. Храни всех Господь". Позже Трамп выступил с заявлением, пообещав оказать пострадавшим любую необходимую помощь. Также, по словам президента, его администрация сделает все для того, чтобы оружие больше не попадало в руки тех, кто представляет угрозу.