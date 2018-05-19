19.05.2018, 11:00

Бойню в школе Санта-Фе устроил ученик, ходивший в футболке c надписью Born to kill

 (5)
NEWSru.com
EST 1
Бойню в школе Санта-Фе устроил ученик, ходивший в футболке c надписью Born to kill
Foto: Galveston County Sheriff's Office / Facebook

Стрельбу в школе в американском городе Санта-Фе (штат Техас) устроил 17-летний местный ученик Димитриос Пагурцис. Согласно последней информации, жертвами инцидента стали по меньшей мере 10 человек, еще 10 получили ранения. По данным местных СМИ, на территории учебного заведения и в непосредственной близости от него также были обнаружены самодельные бомбы из железной трубки со взрывчаткой.


"Интерфакс" со ссылкой на USA Today передает, что молодой человек был вооружен автоматом или винтовкой. Он был задержан и находится под наблюдением полиции. В связи с произошедшим также были задержаны еще два человека, однако об их роли в нападении информации пока не поступало.

Телеканал CBS News сообщает, что среди погибших оказались девять учеников, а также сотрудник школы. Сейчас в школе находятся саперы, которые работают над обезвреживанием взрывных устройств.

Губернатор штата Техас Грег Эббот между тем заявил, что нападавший пытался покончить жизнь самоубийством. "Он не только собирался убить множество людей, но и хотел свести счеты с собственной жизнью. Но ему на это не хватило смелости", — сказал Эббот (цитата по Reuters).

Известно, что предполагаемый стрелок играет за местную футбольную команду, а также является членом танцевальной группы в расположенной в Санта-Фе ортодоксальной церкви греческого обряда. При этом в социальных сетях Пагурцис регулярно публиковал фотографии оружия разных видов.

На одном из последних фото он запечатлен в футболке с надписью "Born to Kill" ("Рожденный убивать"). До этого он размещал изображения нацистской символики. Последнее сообщение на его странице в Facebook датировано 30-м апреля.

По словам одного из студентов, стрелявший был "тихим и странным" молодым человеком, который выделялся тем, что каждый день приходил в школу в плаще, напоминающем военный.

ТОП

Местные жители рассказали журналистам, что Пагурцис жил в доме на колесах вместе со своей семьей и, как и его родственники, вел замкнутый образ жизни. Агентство Associated Press связалось с предполагаемой матерью стрелка, однако она отказалась говорить: "Дайте нам время, спасибо".

Стрельба в Санта-Фе произошла около восьми часов утра по местному времени. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, спецслужб, бригады скорой помощи и экстренные службы.

По информации СМИ, нападавших было двое. О дин из них вошел в класс искусств и открыл стрельбу из дробовика. О том, что конкретно делал его сообщник, информации нет. Пострадавшие в результате нападения на школу были доставлены в госпиталь города Галвестон.

Шериф Гонсалес сообщил о том, что одним из пострадавших является сотрудник местной полиции, который получил огнестрельное ранение.

На трагедию в техасской школе уже отреагировали в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о стрельбе в Санта-Фе и добавил: "Первые сообщения с места событий звучат удручающе. Храни всех Господь". Позже Трамп выступил с заявлением, пообещав оказать пострадавшим любую необходимую помощь. Также, по словам президента, его администрация сделает все для того, чтобы оружие больше не попадало в руки тех, кто представляет угрозу.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

19.05.2018
Миллионы людей по всему миру, как ожидается, будут смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре. Около десяти тысяч человек будут стоять на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть молодоженов.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Tokyo
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100113
179,- €
-20% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
159,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Открыто средство против не поддающегося лечению рака

18.05.2018
Ученые Университета штата Южная Каролина нашли соединение, которое останавливает развитие вторичных очагов трижды негативного рака молочной железы, который почти не поддается обычным методам лечения. Об этом сообщается в пресс-релизе MedicalXpress.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ