Бойню в школе Санта-Фе устроил ученик, ходивший в футболке c надписью Born to kill

Стрельбу в школе в американском городе Санта-Фе (штат Техас) устроил 17-летний местный ученик Димитриос Пагурцис. Согласно последней информации, жертвами инцидента стали по меньшей мере 10 человек, еще 10 получили ранения. По данным местных СМИ, на территории учебного заведения и в непосредственной близости от него также были обнаружены самодельные бомбы из железной трубки со взрывчаткой.
"Интерфакс" со ссылкой на USA Today передает, что молодой человек был вооружен автоматом или винтовкой. Он был задержан и находится под наблюдением полиции. В связи с произошедшим также были задержаны еще два человека, однако об их роли в нападении информации пока не поступало.
Телеканал CBS News сообщает, что среди погибших оказались девять учеников, а также сотрудник школы. Сейчас в школе находятся саперы, которые работают над обезвреживанием взрывных устройств.
Губернатор штата Техас Грег Эббот между тем заявил, что нападавший пытался покончить жизнь самоубийством. "Он не только собирался убить множество людей, но и хотел свести счеты с собственной жизнью. Но ему на это не хватило смелости", — сказал Эббот (цитата по Reuters).