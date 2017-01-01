Минимум 39 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, крупнейшем городе Турции. Среди жертв много иностранцев. Террорист в костюме Санта-Клауса скрылся с места атаки, полиция начала поисковую операцию.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится на берегу Босфора. Сообщается, что в момент нападения — около 1:15 ночи — там находились около 500 человек. Преступник застрелил полицейского у входа в клуб, а затем начал беспорядочную пальбу внутри. Он стрелял из длинноствольного оружия. ВВС со ссылкой на турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал нападение террористической атакой. По его данным, нападение совершил один вооруженный человек в костюме Санта-Клауса.

Газета Hurriyet со ссылкой на очевидцев сообщала, что нападавших было несколько. Минимум один из них был в костюме Санта-Клауса, от которого он после избавился, смешавшись с толпой. По данным газеты, убийцы что-то кричали по-арабски.

Турецкое агентство Dogan опубликовало запись уличной камеры наблюдения, где видно начало атаки: мужчина открывает стрельбу на улице перед клубом.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что среди погибших 16 иностранцев.

В Генконсульстве РФ в Стамбуле "Интерфаксу" сообщили, что россиян не было среди убитых и раненых.

Ночной клуб Reina — один из крупнейших в Стамбуле — расположен в историческом районе города Ортакей.