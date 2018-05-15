Бойня в Газе: что не так с планом Трампа

”Я огромной радостью возвращаюсь в Иерусалим. Для меня честь присоединиться к делегации, которая представляет президента Трампа, его администрацию и американский народ на этой знаменательной церемонии, посвященной открытию посольства США и Иерусалиме, — гласил текст. — Мы молимся за безграничный потенциал и будущее американо-израильского союза, и мы молимся за мир”.

Миром не кончилось

Иерусалим был захвачен израильской армией в 1967 году. С тех пор восточная часть города, которая должна принадлежать палестинской стороне, считается оккупированной территорией (это подтверждают в том числе резолюции Совбеза ООН).

Посольства мировых держав в Израиле все это время располагались в Тель-Авиве. Однако президент США решил, по собственным словам, ”признать правду” и перенести посольство страны в ”настоящее сердце Израиля” — Иерусалим. Даже несмотря на спорный статус города и осуждение со стороны большинства европейских держав.

На самой церемонии много говорили о мире. Но миролюбивого мероприятия так и не вышло.

Хотя бы потому, что американские пасторы Джон Хейджи и Роберт Джеффресс, которые выступали у трибуны с молитвами, говорили не совсем о милосердии. Хейджи обращался ”ко всем исламским террористам” и ”диктаторам”, что ”Иерусалим выстоит”, а США и Израиль будут ”вечными союзниками”. Джеффресс, в свою очередь, благодарил небеса за то, что они явили миру Дональда Трампа.

За обоими богословами тянется шлейф, мягко говоря, спорных высказываний. Например, Хейджи ранее заявлял, что Гитлер исполнял волю божью, уничтожая евреев.

Джеффресс, в свою очередь, называл ислам ”ересью из адской бездны”, а также утверждал, что пророк Мухаммед ”продвигал педофилию”.

Впрочем, 14 мая их молитвы не вызвали вопросов ни у кого из присутствующих.

Был и еще более существенный аргумент, шедший вразрез с заявлениями, которые делал Трамп (сам он в Израиль не приехал, зато записал видео), первый посол США в Иерусалиме Дэвид Фридман, зять и старший советник американского президента Джаред Кушнер, а также сама дочь американского лидера.

Пока они говорили о том, что Иерусалим должен объединить представителей всех мировых религий, столкновения протестующих палестинцев с израильскими силами безопасности унесли жизни 59 безоружных демонстрантов (последние данные палестинского министерства здравоохранения).

Палестинцы — часть проблемы

ООН осудила действия израильских ВС, которые использовали огнестрельное оружие против толпы. Со своей стороны тысячи палестинцев, которые 14 мая в очередной раз попытались прорвать израильскую блокаду сектора Газа, активно использовали камни, коктейли Молотова, горящие шины и другие подручные средства.

Американские СМИ назвали столкновения самыми жесткими с момента операции ”Нерушимая скала” в 2014 году, которую ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) провела в секторе Газа.